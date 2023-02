Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 11 al 17 febbraio 2023 ci svelano che Damiano verrà ferito nel corso di una sparatoria. Ma vediamo insieme cosa accade nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 11 al 17 febbraio 2023

Silvia si ritrova a dover affrontare i problemi sorti al Caffé Vulcano. Mentre cerca nuove iniziative per rilanciare l’attività storica arriva una brutta notizia che cancella il suo ottimismo e la fa precipitare ancora una volta nello sconforto. Un colpo di scena che vede riaccendersi la fiamma della passione tra la donna e l’ex marito Michele, e che – dopo un momento di tenerezza – lascia in Silvia un profondo senso di colpa nei confronti di Giancarlo.

Marina è totalmente assorbita dai preparativi per l’imminente matrimonio con Roberto, ma la gioia della Giordano viene offuscata da un piccolo incidente che finisce per scuoterla profondamente. Clara è costretta a partire improvvisamente per recarsi nel suo quartiere natale, una situazione che la porta a “disobbedire” al divieto imposto da Alberto la settimana precedente. La partenza improvvisa della donna finisce per far preoccupare molto il Palladini.

Un Posto al Sole news: il processo Valsano scuote profondamente Viola

Si torna a parlare del processo contro Lello Valsano, e Raffaele e Viola vengono chiamati a testimoniare. L’andamento dell’udienza è tutt’altro che scontato e questa nuova prova dura lascia il segno nella Bruni, che avverte un doloroso senso di impotenza e di disfatta. Viola ripensa alla sua testimonianza e teme che con la sua deposizione possa aver favorito involontariamente Valsano.

Tra Rossella e Riccardo il clima continua a essere molto teso, e stando a quanto riportato dagli spoiler la crisi tra loro sembra non risolversi. Nelle prossime puntate Un Posto al Sole è lui a doversi dar da fare per cercare di riconquistare la fiducia della figlia di Silvia.

Upas, anticipazioni al 17 febbraio Un Posto al Sole

Cerruti si appresta a chiudere la sua storia appena cominciata, mentre Manuela continua a soffrire per la distanza che Niko ha messo tra loro. La Cirillo deve anche fare i conti con la sua gemella, che riesce a mettere zizzania tra lei e Serena. Solo grazie a una sorpresa inaspettata che arriva la sera di San Valentino Serena ritrova il buonumore. Determinata ad aiutare la sorella Manuela, Micaela escogita un piano per farle dimenticare Niko.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.