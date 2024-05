Sta per concludersi la tredicesima edizione di Avanti un Altro 2024. Il quiz show, condotto da Paolo Bonolis nel pomeriggio di Canale 5, è arrivato all’ultima puntata. Un addio che è stato spostato in prima serata. Vediamo insieme quando andrà in onda.

Avanti un Altro 2024: l’ultima puntata in prima serata

Con il suo salottino e Minimondo, popolato da personaggi che pongono domande ai concorrenti, Avanti un Altro ci ha fatto compagnia in questi primi mesi dell’anno. Il preserale più bizzarro della tv è andato in onda dal 2 gennaio, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle ore 18.45 su Canale 5. Nel weekend abbiamo visto Avanti un Altro story che racchiudeva i momenti più divertenti delle passate edizioni.

Ora Avanti un Altro sta per chiudere l’ennesima stagione di successi registrata in termini di ascolti. L’ultima puntata è infatti prevista per domenica 5 maggio con un doppio appuntamento condotto come sempre da Paolo Bonolis insieme all’amico e collega Luca Laurenti. Al consueto orario delle 18.45, andrà in onda su Canale 5 una puntata di Avanti un Altro che raddoppierà in prima serata. Non si tratta però di uno speciale ma di una puntata della durata di 50 minuti che andrà in onda alle 21.24. A seguire sarà la volta del film ‘10 giorni senza mamma‘ con Fabio De Luigi. Non dovremmo dire un addio definitivo al programma dato che Bonolis ha annunciato che anche il prossimo anno sarà alla conduzione di ‘Avanti un Altro‘.

Questa la programmazione di Canale 5 per domenica 5 maggio 2024:

18.45 Avanti un Altro

20.01 Tg5

20.35 Paperissima Sprint

21.24 Avanti un Altro , ultima puntata

, ultima puntata 22.34 10 giorni senza mamma

Cosa andrà in onda al suo posto

Dal 6 maggio, al posto di Avanti un Altro, verranno trasmesse le nuove puntate di un quiz show amato da intere generazioni. Gerry Scotti sarà alla guida della nuova ‘Ruota della fortuna‘, gioco condotto in passato da Mike Bongiorno e riproposto qualche anno fa da Enrico Papi su Italia 1. Valletta della nuova Ruota della Fortuna sarà Samira Lui, ex concorrente del Grande Fratello.