Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 10 al 16 aprile 2021 ci svelano che vivremo attimi che ci faranno trattenere il respiro per le vicende di Palazzo Palladini. Vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 10 al 16 aprile 2021

I sospetti di Franco sull’autore dei sabotaggi ai Cantieri si concentrano su Ernesto Gargiulo e inizia a indagare sul suo conto. Sempre più convinto della sua colpevolezza Franco cerca poi l’appoggio di qualcuno che lo aiuta a tendergli una trappola e farlo confessare. Inaspettatamente poi Ferri si ritrova faccia a faccia proprio con l’autore dei sabotaggi.

Il riavvicinamento tra Michele e Silvia rischia di subire una battuta d’arresto. Le cose non vanno certo meglio a Clara, che sembra fare uno sforzo enorme per non cedere ai sentimenti che prova ancora per Alberto. Il ragazzo, dal canto suo, cerca di recuperare il suo rapporto con Clara ma la presenza di Barbara nella sua vita si fa sempre più pressante.

Speranza non immagina certo di gettare scompiglio nella vita di Vittorio e Samuel quando si lascia sfuggire di essere custode di un segreto. I due sembrano non gradire troppo la presenza della donna e in particolare Vittorio cerca in ogni modo di starle lontano.

Sicuramente non è il solo a prendere le distanze: anche Rossella sembra sempre più decisa ad allontanarsi da Patrizio, soprattutto dopo aver avuto modo di constatare quanto il ragazzo sia coinvolto dalla Curcio. Questa scoperta la lascia delusa e amareggiata, tanto da portarla a prendere una drastica decisione.

Non mancano neppure le classiche frecciatine di Renato, che stavolta si rivelano particolarmente dolorose per Raffaele. In sua difesa accorre Ornella, che riesce a trovare il modo di rendere a Renato pan per focaccia.

Serena rischia di veder peggiorare il suo stato di salute a causa di una richiesta di sua madre che la mette sotto pressione e la getta in uno stato di crescente agitazione.

Anticipazioni Upas: vicini alla verità sui sabotaggi?

L’incontro con Abbate ha decisamente insospettito Roberto e dopo che si è trovato inconsapevolmente davanti proprio all‘autore dei sabotaggi inizia ad indagare sul passato dell’uomo.

Serena sembra ormai decisa a rinunciare al suo viaggio a Berlino, ma Filippo cerca in tutti i modi di fargli cambiare idea. Riuscirà nel suo intento? Per saperlo, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana.

Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.