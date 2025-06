Ma voi ci avete mai giocato a Minecraft senza joypad e tastiere? No? Beh, forse perché non avete ancora visto “Un film Minecraft”. Warner Bros ha finalmente realizzato l’attesissimo film di Minecraft, il videogioco più popolare al mondo con oltre 300 milioni di copie vendute e sì, guardarlo è davvero come giocarci.

Un Film Minecraft, Warner Bros realizza un film tratto dal videogioco

Un’attesa lunga addirittura 11 anni perché già nel 2014 si cominciò a parlare della possibilità di portare al cinema l’Overworld e ora, nel 2025, finalmente possiamo gustarcelo.

Il grande pregio di “Un film Minecraft” è quello di ricreare il videogioco in un film e non era affatto semplice per un titolo che ha per elemento caratterizzante la libertà assoluta: come gestire la trama? Come unire gli elementi? Come creare una storia avvincente per tutti i giocatori se ognuno di essi vive il gioco in modo diverso?

“Un film Minecraft” offre la soluzione, creando una storia ambientata nell’universo Minecraft rimanendo fedele a tutti gli elementi che lo hanno reso così popolare.

Ma, soprattutto, il punto vincente del film è la capacità di far tornare bambini gli spettatori, riaccendendo loro un sogno mai abbandonato, qualunque esso sia. Come avviene per il protagonista interpretato da Jack Black, che ha atteso per diventare adulto così da poter vivere il suo sogno di lavorare nelle miniere: e da questo sogno comincia il viaggio più bello ed entusiasmante di tutta la sua vita, accompagnato – tra gli altri – dal gigante buono Jason Momoa. In “Un film Minecraft” adulti e bambini si ritrovano sullo stesso piano, a conferma del fatto che crescere non potrà mai privarci dello spirito sognatore che ci ha allevati.

Come vederlo? E’ un Film adatto a tutti

Siamo quindi di fronte a un film adatto a un pubblico ampio e che, nella sua semplicità narrativa, può ugualmente regalare riflessioni profonde oltre, ovviamente, a strappare tanti sorrisi. Te lo sei perso al cinema e vuoi sapere dove poterlo recuperare?

Ecco il link e scopri le piattaforme da cui poterti gustare “Un film Minecraft”.