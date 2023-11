Se amate il tipo di comicità un po’ monella e trasognata, nonché agitata da evidenti e a volte fiabesche venature romantico/sentimentali di Leonardo Pieraccioni, non perdetevi Un fantastico via vai, film che l’artista toscano ha diretto ed interpretato nel 2013. Come anticipato, la pellicola rientra perfettamente nei canoni tipici dello stile al quale Pieraccioni ci ha abituato, quindi non aspettatevi qualcosa di particolarmente sorprendente o di diverso dagli altri suoi lavori, ma approfittatene per trascorrere una fresca serata autunnale casalinga davanti alla tv in totale leggerezza.

Un fantastico via vai va in onda nella prima serata di Mercoledì 8 Novembre su Nove. Di seguito le curiosità più interessanti oltre alla trama e alle informazioni sul cast.

Un fantastico via vai: la trama in breve e il cast

Arnaldo si ritrova nel pieno di una crisi matrimoniale e la moglie Anita lo manda via da casa. All’uomo non resta altro da fare che condividere l’appartamento e l’affitto con quattro studenti universitari, senza poter immaginare, all’inizio della convivenza, quanto questi ragazzi incideranno sulla sua vita.

Nel cast, oltre al già menzionato Leonardo Pieraccioni, troviamo anche, fra gli altri, Serena Autieri, Giorgio Panariello, Massimo Ceccherini, Marco Marzocca, Marianna Di Martino e Maurizio Battista.

Le curiosità sul film

Ecco alcune curiosità su Un fantastico via vai: