In arrivo su Canale 5 la soap spagnola Un altro domani. Stando ai listini Publitalia per l’estate 2022, subito dopo il finale di stagione di Uomini e Donne di Maria de Filippi, prenderà il via questa nuova appassionante soap che conquisterà sicuramente il pubblico di canale 5 come hanno fatto in precedenza “Il Segreto” e “Una vita”. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla soap, trama, cast, personaggi e numero episodi.

Un Altro Domani, anticipazioni e data di messa in onda

La data di messa in onda potrebbe essere lunedì 30 maggio 2022 alle 14.45 al posto appunto di Uomini e Donne che saluterà il pubblico di canale 5 per tornare nelle prime settimane di settembre con nuovi tronisti e con Gianni Sperti e Tina Cipollari nel ruolo di opinionisti. Gemma Galgani sarà ancora nel parterre del programma?

Trama e cast della soap spagnola “Un altro domani”

La soap spagnola il cui titolo originale è Dos Vidas, ovvero due vite, in italiano è stato reso con “Un altro Domani”. La particolarità della soap è che si snoda su due piani temporali: uno negli anni Cinquanta l’altro ai giorni nostri. Racconta la storia di nonna e nipote alle prese con il loro destino e la lotta per la propria felicità in due nazioni diverse. La nipote in Spagna ai giorni nostri, la nonna invece in Guinea negli anni Cinquanta.

La nipote si chiama Julia a cui presta il volto l’attrice Laura Ledesma e il racconto si svolge nella Spagna dei nostri giorni. La donna sta per sposarsi ma a pochi giorni dal matrimonio scatta qualcosa in lei che la porta a fuggire dalla situazione e dal futuro marito, rifugiandosi nella casa in montagna che ha ereditato dal padre.

In questa casa, Julia trova un manoscritto appartenuto alla nonna Carmen interpretata da Amparo Piñero, che abbiamo conosciuto nella seconda stagione di Summertime nei panni di Lola. La nonna nel suo manoscritto racconta una vita avventurosa che la porta nella Guinea degli anni Cinquanta alla ricerca del padre a cui cerca di ricongiungersi. Ed è in questo posto che incontra l’amore della sua vita.

Cast di Un Altro Domani, attori e personaggi

​​Nel cast di Un Altro Domani troviamo i seguenti attori con relativi personaggi:

Amparo Piñero (Carmen)

Laura Ledesma (Julia)

Cristina de Inza (Diana)

Sebastián Haro (Francisco)

Silvia Acosta (Patricia)

Oliver Ruano (Tirso)

Aida de la Cruz (Elena)

Iván Mendes (Kiros)

Jon López (Víctor)

Ivan Lapadula (Ángel)

Chema Adeva (Mario

Esperanza Guardado (Linda)

Iago García (Ventura)

Gloria Camila Ortega (Cloe)

Mario García (Ribero)

Edith Martínez Val (Enoa)

Kenai White (María)

Bárbara Oteiza (Inés)

Quanti sono gli episodi di Un Altro Domani?

Gli episodi della soap spagnola che arriverà prestissimo sulle frequenze dell’ammiraglia Mediaset, sono in tutto 255 della durata di 50 minuti ciascuno. Resta da vedere se canale 5 deciderà di mandare in onda l’intero episodio o dividerlo a metà. A seguire, un’altra soap di matrice turca amatissima dal pubblico italiano che aspetta con pazienza la seconda stagione – in corso anche ora ma con una emissione molto ridotta, appena 18 minuti – dalla scorsa estate. Ci riferiamo a Brave and Beautiful con protagonisti Kıvanç Tatlıtuğ (Cesur) e Tuba Büyüküstün (Suhan).