Alberto Angela torna in prima serata su Rai1 con una nuova stagione di “Ulisse – Il piacere della scoperta“, il programma di divulgazione dedicato alla storia, all’arte e alla cultura. Ecco la data di inizio del programma e quando in tv.

Ulisse – Il piacere della scoperta 2023 su Rai1: quando in tv

Tutto pronto per la nuova stagione di Ulisse, il piacere della scoperta, il programma di divulgazione condotto da Alberto Angela in prima serata su Rai1. L’appuntamento con la nuova edizione è fissato per giovedì 7 settembre 2023 dalle ore 21.25 su Rai1 con la prima puntata. Prosegue il racconto storico, archeologico, divulgativo, con la presenza di alcuni protagonisti della scena culturale o artistica italiana con la presenza del figlio di Piero Angela pronto a condurre i telespettatori alla scoperta delle bellezze del pianeta.

Stando alle anticipazioni della prima puntata di giovedì 7 settembre 2023, Alberto Angela condurrà i telespettatori alla scoperta dei luoghi più belli ed affascinanti della Giordania. A cominciare da Petra, famoso sito archeologico nel deserto sudoccidentale della Giordania risalente al 300 a.C. Per l’occasione spazio a riprese spettacolari realizzate con il supporto di Jordan Tourism Board.

Ulisse – Il piacere della scoperta, anticipazioni prima puntata

Petra e la Giordania al centro della prima puntata di “Ulisse, il piacere della scoperta“, il programma di divulgazione ed informazione di Alberto Angela su Rai1. Il viaggio prenderà il via da Petra, in passato capitale del Regno nabateo. Il famoso sito archeologico per secoli è stato dimenticato per tornare in auge nei primi anni dell’800. Per gli storici Petra è un’antica Las Vegas, ma anche terra di mercanti, profeti e re. Proprio qui, in un angolo del fiume Giordano, è stato battezzato Gesù e Mosé ha guardato la terra promessa senza tuttavia poterla raggiungere. Non solo, proprio qui sorgevano le mitiche città di Sodoma e Gomorra sprofondate nel Mar Morto. Tra le attrazioni del luogo anche il Mar Morto, che si trova a più di 400 metri sotto il livello del mare e le sue rive ricoperte di sale abbagliano la vista.

Non solo Petra e la Giordania nella prima puntata di Ulisse. Alberto Angela condurrà i telespettatori anche alla scoperta di Jerash, l’antica Gerasa, città romana tra le migliori conservate. Tra le mete imperdibili anche Amra, più famoso palazzo costruito nel deserto fra quelli che si trovano nella Giordania orientale considerato patrimonio Unesco. Non mancheranno ospiti. In primis il restauratore Franco Sciorilli, che illustrerà il mosaico di Madaba, la più antica mappa dei luoghi santi. Spazio poi all’attore Filippo Timi che nel teatro di Jerash interpreterà un passo di una lettera di Seneca a Lucilio.

L’appuntamento con la prima puntata di Ulisse, il piacere della scoperta è per giovedì 7 settembre 2023 in prima serata su Rai1.