Claudio Baglioni approda su Canale 5 con lo show “Uà – Uomo di varie età“. Il cantautore romano protagonista di tre imperdibile serate-evento con la partecipazione di tantissimi ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata di sabato 4 dicembre 2021.

Uà di Claudio Baglioni: ospiti di sabato 4 dicembre 2021

Tutto pronto per la prima puntata di “Uà – Uomo di varie età”, il lifeshow per la tv scritto, ideato e interpretato da Claudio Baglioni in onda sabato 4 dicembre 2021 in prima serata su Canale 5. Uno show unico nel suo genere con la partecipazione di 60 celebrità del mondo della musica, dello spettacolo, ma anche del cinema, del mondo della danza. Numeri da record quelli di Baglioni che condividerà il palcoscenico con più di 70 tra musicisti e performer.

Tra gli ospiti ospiti della prima puntata di sabato 4 dicembre 2021 di Uà ci sono: Michelle Hunziker, Nino Frassica, Eros Ramazzotti, Renato Zero e Giorgia. E ancora: Alex Britti, Laura Chiatti, Il Volo, Massimo Ghini, Pablo e Pedro, Pierfrancesco Favino, Neri Marcoré, Francesco Pannofino e Emanuela Tittocchia. Ma non finisce visto che nell spot di presentazione dello show si è sentita anche la voce fuori campo di Fiorello.

Uà, i numeri dello show di Claudio Baglioni

Uà – Uomo di varie età di Claudio Baglioni si preannuncia come la show dei record. Tre le serate – evento previste ed annunciate in prima serata su Canale 5: sabato 4, 11 e 18 dicembre 2021. Protagonista indiscussa dello spettacolo, per la precisione un lifeshow, è la musica accompagnata e raccontata da coreografie e performance spettacolari in una cornice “spaventosa”. La scenografia, infatti, cambia a seconda della performance ed è accompagnata da racconti evocativi, emozionanti e in alcuni casi anche simpatici e divertenti.

Gli ospiti dello show condivideranno un palcoscenico da 1.000 metri quadrati e illuminato da 800 corpi luminosi. Una grande macchina di produzione valorizzata da più di 200 professionisti di produzione con la direzione artistica di Giuliano Peparini.