Tutto per la mia famiglia, la dizi turca, il cui titolo originale è Kardeşlerim, è diventata un appuntamento fisso per tantissimi fans, che ogni giorno in daytime si collegano a Canale 5. Oltre agli episodi in onda tutti i pomeriggi alle 16:10 circa, il serial torna il giovedì sera, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadrà nei prossimi episodi, in onda dal 28 novembre al 4 dicembre? Scopriamolo insieme.

Tutto per la mia famiglia, trame settimanali (dal 28 novembre al 4 dicembre)

Dopo l’arresto di Asiye, Susen, Harika e Aybike, accusate di aver tentato di uccidere Emir, Ömer, Berk, Doruk e Ogulcan si mobilitano per ottenere la loro scarcerazione. Doruk distrae Ozge invitandola a bere qualcosa, mentre Ogulcan le sottrae le chiavi di casa. Insieme a Ömer e Berk, entra quindi nell’abitazione di Emir per cercare un elemento con cui ricattarlo.

I ragazzi scoprono quanto il giovane sia legato al cane Boni e pensano di sfruttare proprio questo affetto. Il loro piano, però, viene bloccato dal padre di Emir, che comprende la situazione e convince il figlio a ritirare la denuncia. Le quattro ragazze vengono così liberate. A casa, intanto, Sengül reagisce con rabbia quando scopre che Gonul ha aiutato i ragazzi a pagare un debito, considerandolo un gesto sleale. Akif, invece, continua le sue manovre: affida a Suzan la gestione del Gruppo Atakul senza informarla dei rischi e sostiene Ayla e Nebahat nella creazione di un’azienda di cosmetici.

La Festa della Mamma riaccende in Ömer, Asiye ed Emel la nostalgia per i genitori scomparsi.

Tutto per la mia famiglia puntate italiane: lite tra Gonul e Sengül

Nebahat, sapendo che Sengül sta per affrontare il divorzio, le offre un lavoro nella nuova società per aiutarla economicamente. Il gesto, tuttavia, non basta a rasserenarla: quando incontra Gonul, Sengül le intima di stare lontana dai suoi figli e la discussione tra le due sfocia in una violenta lite.

In seguito Gonul cerca di trattenere Orhan con un inganno, fingendo di essersi fatta male proprio quando lui sta per raggiungere Sengül e i figli.

Salta il piano di Ayla nelle prossime puntate della dizi turca

A scuola, le ragazze cercano di ricominciare, ma Ayla tenta di farle espellere. Dopo essere state umiliate da Emir, decidono di raccontare pubblicamente la loro versione e ottengono il sostegno dei compagni, che firmano una petizione in loro difesa. Ayla è quindi costretta a rinunciare.

Nel frattempo, per ringraziare i ragazzi dell’aiuto ricevuto, Aybike, Susen e Asiye organizzano una colazione a sorpresa. L’atmosfera, però, mette in evidenza la solitudine di Ogulcan, unico del gruppo a non avere una relazione.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Durante la presentazione ufficiale della Nebayla, la polizia irrompe e arresta Suzan, ritenendola responsabile della gestione del Gruppo Atakul. Prima di essere portata via, la donna affronta Akif, che ammette di averla sacrificata per proteggere se stesso. Harika, sconvolta, trova conforto nell’ospitalità di Ömer.

Intanto Orhan completa le pratiche per il divorzio e Gonul tenta nuovamente di conquistarlo organizzando una serata romantica e regalandogli un’automobile. Sengül, accecata dalla gelosia, li sorprende al ristorante e provoca una scena davanti a tutti. Akif promette a Suzan di aiutarla a uscire dal carcere, ma lei lo accusa duramente e gli augura ogni male. Harika si trasferisce dagli Eren, anche se fatica ad abituarsi alla loro vita difficile e continua a essere presa di mira da Emir, Tolga e Ozge. Ömer interviene quando Emir tenta di umiliarla, dando vita a una rissa.

Braccato dai creditori, Akif trova rifugio presso Tolga, felice di poter vivere accanto al suo idolo. Doruk e Berk sorvegliano invece Asiye e Aybike sul posto di lavoro. Harika, esasperata dalle privazioni, chiede aiuto a Susen, ma Ömer pretende di restituire il denaro. Dopo un rimprovero di Asiye, Harika decide di andarsene; Ömer, però, la raggiunge e la convince a restare, ricordandole la promessa fatta a Suzan.