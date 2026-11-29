Domenica 29 novembre 2026 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da ITV Movie, società del Gruppo Banijay per Skydance. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 29 novembre 2026

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata del 29 novembre 2026

Durante la puntata interverranno: Stefano De Martino, direttore artistico della 77ª edizione del Festival di Sanremo, e al timone, venerdì 11 dicembre, di “Sarà Sanremo” su Rai1 in cui verranno ufficializzati i 23 cantanti in gara al Festival e decretato il ventiquattresimo, tra i sei giovani approdati in finale.

Il regista Nanni Moretti insieme a Jasmine Trinca e Louis Garrel, in occasione dell’uscita nelle sale cinematografiche italiane, giovedì 3 dicembre, del suo nuovo film “Succederà questa notte”, liberamente tratto dalla raccolta di racconti “Legami” dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, e presentato in anteprima in Concorso alla 83ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.