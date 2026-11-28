Nuovo appuntamento con “Tu si que vales 2026“, il talent show del sabato presentato da Elisabetta Canalis su Canale 5. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, sabato 28 novembre 2026.

Tu si que vales 2026 stasera con Elisabetta Canalis su Canale 5

Stasera, sabato 28 novembre 2026, dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Tu si que vales 2026“, il talent show condotto con grande successo da Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Anche questa settimana sul palcoscenico spazio a tanti nuov talenti provenienti da ogni parte del mondo pronti a stupire, emozionare e coinvolgere il pubblico con performance ed esibizioni di numeri artistici. Tutti i concorrenti dovranno poi ascoltare il giudizio e parere della giuria composta da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Da segnalare anche la presenza di Sabrina Ferilli, giudice e voce del popolo che con il suo voto potrà ancora una volta rivoluzionare le sorti dei concorrenti.

Grande successo per la puntata della scorsa settimana di Tu si que vales che ha incollato alla tv 3.558.000 spettatori con uno share del 24.1%. La parte finale “Buonanotte di Tú Sí Que Vales” ha registrato, invece, 1.461.000 spettatori con il 21% di share.

Tu si que vales 2026 stasera, torna anche Belen Rodriguez

Nella puntata di stasera, sabato 28 novembre 2026, di “Tu si que vales” immancabile anche la presenza di Belen Rodriguez. La showgirl argentina è tornata quest’anno ricoprendo un ruolo ad hoc per lei visto che è la giudice della sfida di lipsync che vede i giudici mettersi in gioco per interpretare grandi hit della storia della musica con 5 incredibili superstar.

Anche questa settimana nuovi ospiti sono pronti a sfidarsi nella Lip-sync Battle. Nella scorsa puntata hanno partecipato: Fausto Leali, Alessandro Billy Costacurta, Can Yaman, Valeria Marini e Clemente Russo. Alla fine a trionfare a pari merito la coppie

Sabrina Ferilli con Fausto Leali e Paolo Bonolis con Alessandro Costacurta.

Come sempre non mancherà Giovannino, il simpaticissimo personaggio pronto ad infastidire e divertire la sua amata Sabrina Ferilli!

L’appuntamento con Tu si Que Vales 2026 è il sabato sera su Canale 5.