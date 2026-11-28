Un personaggio ingombrante, fisicamente e metaforicamente, come John Madden sembrava già scritto per il cinema. Forse meno conosciuto in Italia – o meglio, noto principalmente agli appassionati di football americano o ai videogiocatori che ricordano la serie sportiva per console che porta il suo nome – negli Stati Uniti è stato una vera e propria leggenda, capace di entrare nell’immaginario comune e nel cuore del grande pubblico.

Vi era perciò molta curiosità attorno a questo adattamento della sua vita, annunciato qualche tempo fa, con la scelta di Nicolas Cage per il ruolo principale quale ulteriore motivo di interesse per lo spettatore cinefilo. Il risultato, distribuito nei giorni scorsi direttamente per il mercato streaming su Amazon Prime Video, è senza dubbio discontinuo, ma certa critica sembra averlo forse sin troppo frettolosamente demonizzato, anche oltre i suoi pur evidenti demeriti.

Madden: dentro e fuori dal campo – recensione

La storia inizia negli anni Settanta, quando John Madden è già l’allenatore degli Oakland Raiders, una delle squadre più forti dell’intera NFL. Dopo aver assunto l’incarico nel 1969, il tecnico ha costruito una formazione altamente competitiva, lavorando fianco a fianco con Al Davis, proprietario e suo grande amico, un individuo dalla personalità altrettanto eccentrica e ambiziosa.

Il loro è un legame caratterizzato dalla comune ossessione per la vittoria, costi quel che costi. Al punto che Madden arriva a sacrificare la famiglia, con frequenti discussioni con la moglie Virginia – madre dei suoi due figli – che, nonostante tutto, gli resta sempre accanto. Ma con il passare del tempo lo stress e i ritmi di quella vita al limite spingono il coach a prendere decisioni difficili, mentre anche il mondo dei videogame comincia a farsi avanti per una partnership destinata a fare la storia del relativo media.

Un film che corre

Il montaggio sincopato si rivela sin dai primi minuti un’arma a doppio taglio, capace sì di rendere la visione frenetica e incalzante, ma anche di distogliere lo sguardo da quanto sta effettivamente accadendo in scena, lasciando un sapore frammentario a questo biopic già di per sé sui generis. Madden si presenta così sin da subito per quello che è: un film al fulmicotone, che ci accompagna attraverso un arco temporale di diversi anni, seguendo un allenatore ormai verso la fine della carriera agonistica ma prossimo a esplorare nuove strade professionali.

David O. Russell, regista va detto molto discontinuo – dai fasti di The Fighter (2010) e Il lato positivo (2012) al flop di Amsterdam (2022) – cerca di sfruttare la presenza scenica di un Cage sotto pesante trucco prostetico e di un Christian Bale altrettanto irriconoscibile nell’altro ruolo chiave, alle prese con due personaggi realmente esistiti e ricchi di spunti, ma che emergono purtroppo solo a tratti, complice la natura a suo modo caricaturale ed episodica del racconto biografico.

Le quasi due ore di visione oscillano così tra passaggi ironici e melodrammatici, con l’ombra della farsa che si fa preponderante in diversi momenti, rovinando in parte il gioco di rimandi e suggestioni che pure fa capolino nella messa in scena. Ne esce un film sicuramente imperfetto e carico di lacune, ma non del tutto disprezzabile.

Conclusioni finali

Nicolas Cage e Christian Bale, entrambi trasformati dal trucco prostetico, in un biopic che si affida alla frenesia del montaggio per ripercorrere gran parte della “seconda vita” del suo protagonista, storico allenatore di football americano diventato un personaggio cult dell’immaginario pop d’Oltreoceano, tra videogiochi e telecronache.

Madden è un film senza dubbio sbagliato, ma che appare quasi conscio dei propri errori e che va dritto nel fuoco anche al costo di bruciarsi, puntando sulla versatilità di un cast che non ha paura del ridicolo e riesce comunque a rendere amabili personaggi costantemente in bilico tra il grottesco e la caricatura, più o meno volontaria.