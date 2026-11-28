‘Roma Romantica‘ è l’ultimo singolo di Francesco Caggiano. Il cantautore romano, diventato virale grazie ai social con ‘Un’alba senza luce‘, ha partecipato a ‘The Voice Generations‘, arrivando in finale. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato in questa intervista su come è nata la sua passione per la musica, sul rapporto con i social e i talent e i progetti futuri.

Intervista al cantante Francesco Caggiano

Sin da piccolo inizia a studiare pianoforte, poi canto. Come è nata la sua passione per la musica?

“Sono sempre stato a contatto con la musica perché mamma per passione ha sempre cantato in casa, quindi un po’ per emulare lei da piccolino già mi divertivo a canticchiare. Poi c’è stato un periodo in cui mamma stava in ospedale e io canticchiavo sempre con papà le canzoni di Mina in giro per Roma mano nella mano, mentre aspettavo di andarla a trovare in ospedale. Poi con il tempo ho iniziato a prendere più seriamente la cosa: ho studiato canto nel periodo dell’adolescenza e così via”.

A proposito di Roma, il suo ultimo brano è ‘Roma romantica’. Com’è nata l’ispirazione, è anche un po’ autobiografico?

“‘Roma romantica’ è sicuramente un brano autobiografico, nel senso che io sono nato e vivo tuttora a Roma. Roma mi ha sempre ispirato molto anche artisticamente, quindi volevo un po’ fare una dedica, un omaggio alla mia città e un po’ raccontare questa storia d’amore che ha come cornice Roma, questo primo appuntamento ambientato nella Capitale”.

La prima e l’ultima frase della canzone è la stessa, chiude un cerchio?

“Esatto, proprio per chiudere un cerchio: apre dicendo che Roma mi ha dato una mano, una stretta di mano, nei momenti e nei pomeriggi grigi, e poi finisce con quello”.

Un altro suo successo è ‘Un’alba senza luce’ che ha superato 4 milioni di streaming su Spotify ed è arrivata seconda nella Viral 50 Italia. Se lo aspettava?

“Assolutamente no, perché è un brano che nasce da un racconto personale, un momento di crisi, di fine di una relazione che stavo vivendo in quel momento. Avevo proprio necessità di raccontare questa cosa ma mentre la scrivevo avevo paura che il racconto fosse troppo personale: nelle canzoni si parla spesso di quando si viene lasciati e un po’ di meno di quando ci si trova al punto di dover prendere il coraggio per lasciare invece una persona.

Pensavo che ci si potessero rispecchiare meno persone, la sentivo personale, e invece sono rimasto felicemente sorpreso del fatto che tante persone di generazioni diverse, dal bambino all’adulto, si siano rispecchiate in questo brano”.

È stato anche superfinalista di ‘The Voice Generations’, che esperienza è stata?

“The Voice Generations è stata un’esperienza bellissima perché avere l’opportunità di poter cantare su un palco del genere e di confrontarsi con professionisti come Arisa e i vari coach, ti insegna tanto. Con Arisa abbiamo avuto modo di confrontarci anche dopo la fine del programma e lei mi ha detto un sacco di cose belle e consigli che porto nel cuore”.

Non ce ne puoi svelare uno?

“Lei mi disse che crede molto in me: l’ha detto nel programma, l’ha detto anche dopo, mi ha scritto che dovrei assolutamente andare a Sanremo, un giorno. Mi ha detto delle belle cose, e non è stata l’unica perché lei era nel programma e mi ha seguito da vicino, però in quel periodo anche da altri artisti mi erano arrivati complimenti e sostegno.

Per esempio da Eros Ramazzotti: quando ha sentito ‘Un’alba senza luce’ era rimasto molto contento e sorpreso anche dalla scrittura e mi ha fatto un sacco di complimenti. Così altri artisti. È stato un bel periodo sia quello di ‘The Voice’ che in generale tutto quello che sta succedendo da ‘Un’alba senza luce’ in poi”.

Ha mai provato a presentare un brano ad Area Sanremo o Sanremo Giovani?

“Quest’anno no, provai una volta anni fa, però quest’anno in realtà no. Penso che Sanremo sia comunque uno step importante di un percorso, ma che ognuno ci debba arrivare con i tempi giusti: è una cosa che non va fatta in modo troppo affrettato, bisogna aspettare il momento giusto”.

Nel 2025 invece ha provato a entrare nella scuola di Amici in una sfida contro Deddè: lì riproverebbe?

“Qui non ti so rispondere, nel senso che è stata un’esperienza comunque formativa al di là di come sia andata, perché i talent hanno un ventaglio di cose da tenere in considerazione. Amici sicuramente è una bella vetrina in generale, in questo momento non saprei sinceramente”.

Invece cosa pensa dei social, ha aperto TikTok proprio durante il Covid: è stata un’opportunità anche per far conoscere la sua musica?

“Ho sempre visto nei social un ottimo mezzo per far arrivare alle persone le proprie passioni e li ho utilizzati per la musica già dalla pandemia con l’intento in realtà di far conoscere questa mia passione. Poi ho visto che i feedback delle persone erano positivi, quindi ho iniziato dalle cover a spostare l’attenzione anche sui brani miei: ho iniziato a scrivere, a pubblicare i primi brani e a crearmi una fan base attraverso i social. Penso che se usati bene possano essere un ottimo strumento”.

Un po’ come i Maneskin ha iniziato a suonare per strada, e un po’ nell’attacco di ‘Roma romantica’ mi ricorda Ultimo. Dove si colloca nel panorama della musica in generale e del cantautorato romano?

“Per quanto riguarda cantare in strada, in realtà dopo aver iniziato a studiare canto ho iniziato a cantare in alcuni locali, qualche volta mi è capitato di esibirmi in strada, però non ho mai fatto l’artista di strada. Sul discorso di Ultimo, non è la prima volta che me lo dicono: un po’ la timbrica bassa, l’accento romano o il piano possono a volte ricordare quel mondo lì.

Io ascolto veramente di tutto, quindi è difficile dirti come collocarmi facendo riferimento a un artista specifico: ho sempre ascoltato tutto, anche andando indietro, Baglioni, Venditti, rimanendo nella sfera sempre romana. Tutto quel mondo sonoro lì è un mondo che sicuramente mi ha contaminato, però non c’è mai stato un artista in particolare di riferimento, quindi probabilmente la mia musica è un po’ un mix di tante cose, con contaminazione dal cantautorato romano”.

Un artista con cui le piacerebbe fare un duetto, ad esclusione di Arisa perché è troppo semplice?

“Un duetto dei sogni? Forse andando sull’internazionale ti direi Teddy Swims, che è un cantante che mi piace molto anche musicalmente e ultimamente lo sto ascoltando. Poi io vado molto a periodi, quindi adesso magari rispondo Teddy Swims e domani rispondo un’altra cosa, però ce ne sarebbero tantissimi di feat dei sogni”.

Ha pensato di fare un album, un EP?

“Mi piacerebbe molto, è sicuramente un obiettivo futuro. Non saprei indicare quando, perché sto lavorando anche per essere pronto a realizzarlo. Sicuramente è una cosa che è nei pensieri in modo costante”.

Le piacerebbe fare un programma tv sempre legato alla musica o adesso l’obiettivo è solo l’album?

“Si collega un po’ a quello che dicevamo prima, nel senso che dipende dal contesto e dalla situazione. Il mondo televisivo è un mondo che mi piace, anche se legato alla musica: ho fatto delle esperienze come The Voice, ma anche ospitate legate alla musica. Portare la mia musica in tv mi piace, poi dipende ovviamente sempre dal contesto, però perché no”.

Il suo sogno più grande?

“Il mio sogno più grande è di vivere sempre di più di musica e di continuare a vedere la musica come uno strumento che mi fa stare bene”.