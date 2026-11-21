“Tu si que vales 2026“, il talent show del sabato condotto da Elisabetta Canalis torna in prima serata su Canale 5. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, sabato 21 novembre 2026.

Tu si que vales 2026 stasera, quando inizia e giudici

Stasera, sabato 21 novembre 2026, dalle ore 21.20 appuntamento con una nuova puntata di “Tu si que vales 2026“, il talent show presentato da ElisabettaCanalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Sul palco tanti nuovi talenti provenienti da ogni parte del mondo pronti a stupire, emozionare e coinvolgere ancora una volta il pubblico in studio e da casa con straordinari numeri artistici. A giudicare le esibizioni e le performance sarà ancora una volta la giuria composta da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. A loro si aggiunge il voto insindacabile di Sabrina Ferilli, la voce del popolo.

Un successo inarrestabile quello di Tu si que vales che la scorsa settimana, puntata del 14 novembre 2026, ha incollato alla tv 3.583.000 spettatori con il 24.82% di share. Il talent show, prodotto da Fascino P.g.t. – ha segnato picchi di oltre 4.528.000 spettatori totali e del 27.61% di share individui. Sempre ottimi ascolti sul pubblico più giovane, dove il programma conferma la leadership con il 30% di share tra i 25-34enni.

Tu si que vales 2026 stasera, torna anche Belen Rodriguez

Nella puntata di stasera, sabato 21 novembre 2026, di “Tu si que vales” presente anche Belen Rodriguez. La showgirl argentina quest’anno è tornata a nelle vesti di giudice della sfida di lipsync che vede i giudici mettersi in gioco per interpretare grandi hit della storia della musica con 5 incredibili superstar. Anche questa settimana non mancheranno ospiti nella Lip-sync Battle. Nella scorsa puntata si sono messi in gioco: Francesco Paolantoni, Annalisa, Fabio Caressa e Cesara Buonamici. Alla fine a trionfare è stata la coppia Maria De Filippi ed Elisabetta Canalis che hanno interpretato “L’anima vola” di Elisa ed Emma.

Immancabile la presenza di Giovannino. Il simpaticissimo personaggio tornerà ad infastidire e divertire la sua amata Sabrina Ferilli regalando momenti di divertimento al pubblico in studio e da casa.

L’appuntamento con Tu si Que Vales 2026 è il sabato sera su Canale 5.