Arriva il Natale e il mese di dicembre 2026 è pronto a regalare serie e film per tutta la famiglia che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery.

Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali sotto il brand SkyDance Italia: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e TURBO; la piattaforma streaming HBO Max e i canali per bambini Skydance e joint venture Boing Spa. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Dicembre 2026.

Discovery: gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Dicembre 2026

Vediamo nel dettaglio tutti i canali del gruppo.

I programmi su Real Time

MA COME TI VESTI?! CELEBRATION / PRIMA TV – Giovedì 3 dicembre, alle 21.30 sul digitale terrestre canale 31, su Tivùsat canale 31, su Sky Glass e Sky Stream canale 140, su Sky Q e My Sky canale 160.

Enzo Miccio e Carla Gozzi saranno i protagonisti di un appuntamento speciale. Con la

loro iconica ironia, affronteranno look da dimenticare e trasformazioni memorabili.

ER: SONO FINITO AL PRONTO SOCCORSO / PRIMA TV – Ogni martedì dall’8 dicembre, alle 22.30.

Una nuova docuserie che racconta vere emergenze mediche attraverso filmati

reali e testimonianze in prima persona. Alcuni medici esperti, che si occuperanno dei loro casi, spiegano cosa è accaduto e quali decisioni cruciali hanno dovuto prendere nei momenti più difficili.

OPEN HOUSE: LA CASA PIÙ BELLA / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 16 dicembre, alle 21.30. Nuovi proprietari sono pronti ad aprire le porte delle loro case per sottoporle al giudizio degli altri concorrenti. A guidarli ci saranno Nadia e Mariana in quattro nuove ambientazioni: Bardonecchia, Firenze, Roma e l’Oltrepò.

BAKE OFF ITALIA CELEBRITY EDITION / PRIMA TV – Venerdì 18 e 25 dicembre, alle 21:30.

Sotto il tendone di Bake Off Italia tornano le celebrities. Nella nuova edizione, otto coppie di personaggi famosi si cimentano nella preparazione di impasti e creme. A condurre sarà Brenda Lodigiani, insieme ai giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia che valuteranno le creazioni dei concorrenti, con la partecipazione di

Iginio Massari.

Il programmi sul NOVE

CASH OR TRASH – IL NATALE DEI TESORI / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 21 dicembre, alle 21:30. Torna il consueto appuntamento natalizio condotto da Paolo Conticini e i cinque mercanti pronti a scoprire gli oggetti più interessanti. A Natale, “Cash or Trash” arriva in prima serata con puntate speciali ricchi di ospiti e tante sorprese.

LEZIONI PRIVATE / PRIMA TV – Ogni sabato, dal 5 dicembre, alle 21:30. Torna, con una seconda stagione, il format condotto da Luca Sommi che affronta i grandi temi attuali attraverso l’arte, la letteratura e la musica. In ogni puntata, Sommi prende spunto da alcuni capolavori per avviare un dialogo con voci autorevoli della cultura italiana e offrire nuove chiavi di lettura della realtà contemporanea.

TUTTI CANTANO I QUEEN / PRIMA TV – Giovedì 31 dicembre, alle 21:30

Arriva lo storico concerto dei Queen registrato il 24 e il 25 novembre 1981 al Forum di Montréal. In quell’occasione, il gruppo si è esibito di fronte a migliaia di spettatori in uno degli show più celebri della loro carriera, durante il quale il frontman Freddy Mercury ha mostrato tutta la sua energia.

I programmi su DMAX

PREDATORI DI GEMME / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 7 dicembre, alle 21:25

Arriva la nuova stagione di “Predatori di gemme”. Una nuova generazione di minatori si

unisce ai veterani più esperti per affrontare le condizioni estreme dell’outback australiano alla ricerca dell’opale. Tra esplosivi, condizioni meteo avverse e macchinari innovativi, le squadre rischiano molto per trovare gemme dal valore di milioni di dollari. Mentre le nuove squadre arrivano, i minatori storici affrontano le sfide più dure in una vera e propria corsa contro il tempo e la natura.

SPORCHI MA RICCHI / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 30 dicembre, alle 21:25

Matt Paxton è uno dei più noti esperti di sgomberi e recupero di oggetti di valore, che attraversa gli Stati Uniti alla ricerca di tesori nascosti. In case piene di roba accumulata, fienili abbandonati e proprietà dimenticate, Matt e il suo team affrontano posti estremi con l’obiettivo di riportare alla luce oggetti rari, collezioni preziose e reperti inaspettati.

I programmi su Food Network

MISSIONE EVENTO / PRIMA TV – Mercoledì 2 dicembre, alle 22:00

La chef stellata Viviana Varese e l’event designer Valentina Picca ci portano dietro le quinte dell’organizzazione dell’evento di lancio della nuova stagione di Real Time. Il tema sarà “Always in Bloom”. Le due professioniste raccontano ogni fase del loro lavoro, dalla preparazione del menù alla cura di ogni singolo dettaglio.

IL MENU DI NATALE CON LUCA PAPPAGALLO / PRIMA TV – Sabato 12 alle 11:00 e domenica 13 dicembre. Anche quest’anno, Luca Pappagallo torna con un doppio appuntamento per celebrare il Natale. Alla tradizionale diretta dedicata al menù natalizio, si affianca un nuovo speciale incentrato su un menù su misura per le feste.

LE RICETTE DELLA MI NONNA /PRIMA TV – Ogni sabato, dal 12 dicembre, alle 17:55. Enrica della Martira condivide il ricettario di sua nonna Wanda. La brillante chef mostra i classici intramontabili della cucina Toscana, ma anche le tante contaminazioni culinarie, frutto dei viaggi che sua nonna ha fatto nel corso della sua vita.

FOODCAST / PRIMA TV – A dicembre. Arriva la terza stagione di “Foodcast”, con nuove storie, curiosità e conversazioni per raccontare la cucina da un punto di vista inedito. Tra gli ospiti ci saranno Sonia Peronaci, Marco Bianchi e Vetulio Bondi.

I programmi su Discovery

IL RE DELLA GIUNGLA – Ogni lunedì, dal 14 dicembre, alle 21:15. Il celebre volto di YouTube ed esperto di animali Coyote Peterson ci conduce in un’avventura mozzafiato. La sua missione sarà quella di avvicinarsi il più possibile ad alcune delle creature più incredibili e pericolose del mondo, per osservarle e raccontarle da una distanza a cui nessun altro oserebbe arrivare.

GLI EROI DEL SOTTOSUOLO / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 20 dicembre, dalle 21:15. Il sistema fognario americano è molto vecchio e ha bisogno di riparazioni continue. Grazie a “Gli eroi del sottosuolo”, seguiamo il lavoro di chi, quotidianamente, mantiene in funzione questi impianti evitando pericolosi disastri.

I programmi su Turbo

XMAS TURBO WEEK / PRIMA TV – Da lunedì 14 a domenica 20 dicembre alle

22:15 . Torna la XMas Turbo Week, un’imperdibile settimana in cui ogni serata sarà dedicata ai nuovi episodi delle serie più seguite e ai titoli di punta del canale. Tante

nuove prime tv assolute che ci faranno scoprire tutti i segreti del mondo dell’automotive, da importanti restauri a sfide adrenaliniche, fino a come vecchi veicoli abbiano influenzato la loro epoca diventando delle vere e proprie icone.

In “Top Gear”, Matt LeBlanc, Chris Harris e Rory Reid sono i protagonisti dello storico format ricco di sfide adrenaliniche e novità sul mondo dell’automobilismo. In “Rottami da leggenda”, Nelson Jourdin e la sua squadra rimettono in sesto auto fuori uso o abbandonate da anni. A completare la settimana ci saranno altri titoli tra cui “Dal pollaio alla pista”, Auto/Biography”, Reperti d’assalto: restauri inediti”, “Titans of Steel: Tesori d’acciaio” e “Morlock Motors: reperti d’assalto”.

I programmi sul Giallo

L’ISPETTORE BARNABY 26 PRIMA TV ASSOLUTA – Domenica 13 e 20 dicembre un episodio alle ore 21.10. In prima visione i primi episodi della ventiseiesima stagione dell’Ispettore Barnaby. Torna una delle più longeve, amate, riconoscibili serie crime del canale dedicato al crime, il leggendario telefilm ambientato nell’immaginaria – ma credibile – contea di Midsomer Mallow.

La storia dell’Ispettore Barnaby inizia nel 1997, con le indagini del mite ma risoluto ispettore Tom Barnaby nei dintorni di un paesotto della Middle England, per poi proseguire dal 2011 fino ad ora con un nuovo protagonista, John Barnaby (Neil Dudgeon), che sostituisce degnamente come Ispettore Capo della Polizia di Midsomer il suo amato e stimato cugino e predecessore. Senza perdere un grammo del suo aplomb da cozy crime di provincia, la serie prosegue nel tratteggiare indagini metodiche e ‘avventure tranquille’ seguendo questo poliziotto affidabile e tenace, affiancato da collaboratori solidi come il giovane sergente Winter o la patologa, esperta e implacabile, dottoressa Fleur Perkins.

Insieme inoltre alla sua famiglia e addirittura l’adorabile cane Paddy, Barnaby può

dunque contare su un team atipico ma inattaccabile che conduce alla fine sempre alla soluzione dei più bizzarri e inaspettati delitti che turbano la superficie solitamente tranquilla della conformista provincia inglese.

LUDWIG – ASSASSINIO ALLA VIGILIA DI NATALE PRIMA TV ASSOLUTA – In occasione del periodo natalizio, Giallo regala ai suoi spettatori una puntata speciale e a tema della serie inglese Ludwig, che contiene anche uno straordinario ospite a sorpresa.

Il protagonista, il creatore di enigmi John ‘Ludwig’ Taylor che è diventato un collaboratore della Polizia di Cambridge mentre cercava di ritrovare il suo gemello identico scomparso nel nulla, finisce al centro di un bizzarro caso proprio a Natale.

Mentre infatti Ludwig si trova per le feste insieme alla sua famiglia in un hotel dello Yorkshire, una bufera di neve isola la struttura, dove per di più avviene un misterioso omicidio. Un enigma pericoloso e difficile da risolvere per il nostro dilettante di genio, che avrà di fronte a sé un rivale formidabile, un sospettato ambiguo e sfuggente che ha,

ironicamente, il volto di David Suchet, che per decenni è stato il volto televisivo di uno dei più celebri detective di tutti i tempi, l’Hercule Poirot inventato da Agatha Christie.

Un appassionante caso in una puntata davvero speciale di Buone Feste.

I programmi su K2

BE COOL SCOOBY DOO NUOVA SERIE STAGIONE 1, EPS 1-26 – 7 Dicembre: dal 7 al 19 Dicembre tutti i giorni alle ore 17.00.

Dopo aver completato l’ultimo anno di liceo, Scooby-Doo, Shaggy, Velma, Fred e Daphne

decidono di trascorrere un’ultima estate insieme prima di prendere strade diverse. Salgono a bordo della classica Mystery Machine per fare un viaggio on the road, imbattendosi costantemente in nuovi misteri, mostri apparenti e criminali mascherati

NEW DORAEMON – NUOVA SERIE, 20 Dicembre PER SPECIALE NATALE tutti i giorni alle ore 18:00

SCOOBY DOO MOVIES – 1 Dicembre, ogni martedì alle 19.00

Scooby Doo e la leggenda del Fantosauro

Dopo aver risolto numerosi misteri, Scooby-Doo e la Mystery Inc. partono per l’Australia per partecipare a un festival musicale. Giunti sul posto, scoprono che alcuni concorrenti sono stati rapiti da misteriosi vampiri e decidono di indagare, travestendosi a loro volta da band. Tra inseguimenti, leggende locali e colpi di scena, la gang scopre che dietro i rapimenti si nasconde un gruppo di musicisti deciso a rilanciare la propria carriera. Smascherati i colpevoli e salvati gli artisti scomparsi, la Mystery Inc. risolve il caso e celebra la vittoria con un grande concerto insieme alle Hex Girls.

Scooby Doo e la spada del samurai

Durante un viaggio in Giappone, la Mystery Inc. si trova ad affrontare la leggenda del temibile Samurai Nero, uno spirito che cerca una potente spada leggendaria. Tra antiche pergamene, ninja e misteriosi attacchi, Scooby e i suoi amici seguono una pista che li conduce a scoprire una cospirazione orchestrata dalla direttrice di una scuola di arti marziali. Dopo numerose avventure, la gang riesce a fermare il risveglio del Samurai Nero e a spezzare la maledizione, salvando il Giappone da una minaccia secolare.

Scooby Doo e il fanstasma del ranch

La Mystery Incorporated sta andando a trovare la cugina di Shaggy, Tawny Rogers, che gestisce un ranch in cui i turisti possono vivere avventure come veri cowboy. Appena arrivati, però, gli abitanti si comportano in modo strano come se avessero paura di Shaggy; inoltre gli amici scoprono che il fantasma di un antico e famoso antenato della famiglia Rogers è tornato a terrorizzare la piccola cittadina.

Scooby Doo e Batman – Il caso irrisolto

Scooby-Doo, Shaggy, Fred, Daphne e Velma partono per Gotham City dove incontrano Batman e i suoi amici, Aquaman, Black Canary, Plastic Man, Question, Martian Manhunter e Detective Chimp. Per portare al termine una missione, la Scooby Gang e i compagni di Batman dovranno proteggere la città e sventare i diabolici piani dell’Enigmista e una nuova minaccia che aleggia sui ragazzi.

Sooby Doo e il mistero del Wrestling

Scooby-Doo e la Mystery Inc. vincono un viaggio alla WWE City per assistere a WrestleMania, dove si trovano coinvolti nel mistero di un inquietante Orso Fantasma che semina il caos tra i wrestler. Quando Scooby viene accusato di aver rubato la cintura della WWE, la gang inizia a indagare e scopre un complotto legato all’ipnosi e a un sabotaggio dello spettacolo. Grazie all’aiuto di John Cena e delle superstar WWE,

Scooby e i suoi amici smascherano il responsabile, salvano WrestleMania e ricevono un riconoscimento speciale per il loro coraggio.

Scooby Doo – La corsa dei mitici wrestlers

Dopo essere stati invitati a un evento speciale della WWE, Scooby-Doo e la Mystery Inc. partecipano a una spettacolare gara automobilistica insieme a molte superstar del wrestling. Quando un misterioso pilota mascherato chiamato Inferno inizia a sabotare la competizione, la gang si mette sulle sue tracce. Tra inseguimenti, colpi di scena e l’aiuto di The Undertaker, Scooby e i suoi amici riescono a smascherare il colpevole e a risolvere il caso, conquistando infine la vittoria della gara.

I programmi su HGTV (Home & Garden)

VINCI UNA CASA AL MARE / PRIMA TV – Ogni martedì, dall’1 dicembre, alle 22:00.

Damiano Gallo, affiancato da Samantha de Grenet, è alla guida di una nuova competizione che mette al centro architettura, creatività e identità territoriale.

Tra sfide progettuali sotto lo sguardo esigente di giudici speciali, gli architetti in gara si

contenderanno una casa a Santa Maria del Cedro, in Calabria.

TUTTA LA MAGIA DEL NATALE – Ogni giovedì, dal 10 dicembre, alle 22:00. HGTV porta il Natale nelle case degli spettatori con una serie di speciali e le serie più amate, dove la neve e il freddo sono i protagonisti indiscussi. Scopriamo le tradizioni natalizie in giro per il mondo e le preparazioni per festeggiare questo meraviglioso momento dell’anno.