Ascolti tv venerdì 20 novembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Sal Da Vinci – Meravigliosamente” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 20 novembre 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Sal Da Vinci – Meravigliosamente vs Racconto di una notte. Auditel ieri sera, 20 novembre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Sal Da Vinci – Meravigliosamente” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?

Rai1: Sal Da Vinci – Meravigliosamente, il grande show di musica, emozioni e racconti con al centro le canzoni che hanno segnato la carriera di Sal Da Vinci ha fatto compagnia a 2.492.000 spettatori pari al 18.2% di share.



Rai 2: L’Ispettore Coliandro, la serie tv italiana creata dallo scrittore Carlo Lucarelli e diretta dai Manetti Bros con protagonista Giampaolo Morelli ha tenuto col fiato sospeso 566.000 spettatori (3.4%).

Rai 3: Mi Manda Raitre, lo storico programma condotto da Federico Ruffo dedicato all’approfondimento di temi come la sanità, la scuola, le infrastrutture, i servizi ha registrato 594.000 spettatori con lo 3.9%.

Rete 4: Quarto Grado, la nuova stagione dell’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha raccolto 1.064.000 spettatori con il 8.6% di share.

Canale 5: Racconto di una notte, le nuove puntate del serial televisivo turco hanno incuriosito 1.780.000 spettatori con uno share del 12.8%.

Italia 1: ATP Finals 2026, la partita di tennis del prestigioso torneo tra Medvedev-Tiafoe a Torino ha appassionato 778.000 spettatori (share 4.1%).

La7: Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi ha interessato 894.000 spettatori e il 7%.

Tv8: Avvocato Ligas, la serie tv italiana ispirata ai romanzi “Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti e La Mantide” con protagonista Luca Argentero ha coinvolto 505.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 499.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio.

Nove: Fratelli di Crozza: il one man show con Maurizio Crozza ha intrattenuto 1.042.000 spettatori con uno share del 6.1%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 4.126.000 spettatori con il 21.5 % di share;

: spettatori con il % di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.212.000 spettatori con il 22% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 20 novembre 2026

RAI 1

La volta buona : 1.446.000 spettatori con il 14.5 %;

: spettatori con il %; Il Paradiso delle Signore : 1.451.000 spettatori con il 0.17.30 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 1.528.000 spettatori con il 17.2% nella presentazione e 1.965.000 spettatori con il 18.6%.

CANALE 5