Ascolti tv venerdì 20 novembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Sal Da Vinci – Meravigliosamente” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 20 novembre 2026?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Sal Da Vinci – Meravigliosamente vs Racconto di una notte. Auditel ieri sera, 20 novembre 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Sal Da Vinci – Meravigliosamente” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?
Rai1: Sal Da Vinci – Meravigliosamente, il grande show di musica, emozioni e racconti con al centro le canzoni che hanno segnato la carriera di Sal Da Vinci ha fatto compagnia a 2.492.000 spettatori pari al 18.2% di share.
Rai 2: L’Ispettore Coliandro, la serie tv italiana creata dallo scrittore Carlo Lucarelli e diretta dai Manetti Bros con protagonista Giampaolo Morelli ha tenuto col fiato sospeso 566.000 spettatori (3.4%).
Rai 3: Mi Manda Raitre, lo storico programma condotto da Federico Ruffo dedicato all’approfondimento di temi come la sanità, la scuola, le infrastrutture, i servizi ha registrato 594.000 spettatori con lo 3.9%.
Rete 4: Quarto Grado, la nuova stagione dell’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha raccolto 1.064.000 spettatori con il 8.6% di share.
Canale 5: Racconto di una notte, le nuove puntate del serial televisivo turco hanno incuriosito 1.780.000 spettatori con uno share del 12.8%.
Italia 1: ATP Finals 2026, la partita di tennis del prestigioso torneo tra Medvedev-Tiafoe a Torino ha appassionato 778.000 spettatori (share 4.1%).
La7: Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi ha interessato 894.000 spettatori e il 7%.
Tv8: Avvocato Ligas, la serie tv italiana ispirata ai romanzi “Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti e La Mantide” con protagonista Luca Argentero ha coinvolto 505.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 499.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio.
Nove: Fratelli di Crozza: il one man show con Maurizio Crozza ha intrattenuto 1.042.000 spettatori con uno share del 6.1%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: 4.126.000 spettatori con il 21.5% di share;
- Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.212.000 spettatori con il 22% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 20 novembre 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.446.000 spettatori con il 14.5%;
- Il Paradiso delle Signore: 1.451.000 spettatori con il 0.17.30%;
- Vita in Diretta: 1.528.000 spettatori con il 17.2% nella presentazione e 1.965.000 spettatori con il 18.6%.
CANALE 5
- Grande Fratello Vip: 1.717.000 spettatori pari al 14.3%;
- Beautiful: 1.954.000 telespettatori con uno share del 17.1%;
- Forbidden Fruit: 2.038.000 spettatori e lo 18.6% di share;
- Uomini e Donne: 2.305.000 spettatori e lo 24.3% di share;
- Tutto per la mia famiglia: 1.933.000 spettatori e lo 22.7%;
- Amici di Maria De Filippi: 1.257.000 spettatori e lo 15.5%;
- Dentro La Notizia: 1.302.000 spettatori pari al 15.2% nella prima parte e 1.445.000 spettatori pari al 14.4% nella seconda parte chiamata Dentro la Notizia – Le Voci (Saluti a 1.367.000 e il 12.3%).