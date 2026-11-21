Arriva la festa più attesa dell’anno e il mese di dicembre 2026 di Netflix si prepara a essere ricco di serie tv e film per tutta la famiglia, naturalmente a tema natalizio. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Dicembre 2026

Una delle serie più attese del mese di Dicembre è ‘Orgoglio e pregiudizio‘. Scritta dalla sceneggiatrice Dolly Alderton e tratta dal romanzo di Jane Austen, sarà disponibile dal 3 dicembre 2026. Poi arrivano sulla piattaforma di streaming due titoli tutti italiani con attori amatissimi dal grande pubblico: ‘Campioni‘ con Alessandro Gassmann e ‘Il capo Perfetto’ con Luca Zingaretti.

‘Il capo perfetto‘, in arrivo dal 2 dicembre, è composto da sei episodi e vede come protagonista Luca Zingaretti nel ruolo di Giulio Zagni, imprenditore di una fabbrica di volanti la cui vita ad un certo punto si inceppa. Mentre il film ‘Campioni‘, che conta nel cast Alessandro Gassmann e Anna Ferzetti, sarà disponibile dal 15 dicembre. La storia segue la vita di Marco, un allenatore di basket che è costretto a impegnarsi in un lavoro socialmente utile: allenare una squadra composta da giovani persone neurodivergenti in una parrocchia.

Il 24 dicembre invece uscirà la sesta e ultima stagione di ‘Emily in Paris‘.

Le serie e i film di Dicembre di Netflix

Questi i titoli (tra film e serie), disponibili su Netflix a Dicembre 2026.

‘ Trinity ‘, dal 1 dicembre

‘, dal 1 dicembre ‘ Il capo perfetto ‘, dal 2 dicembre

‘, dal 2 dicembre ‘ Un natale tutto da rifare ‘, dal 2 dicembre

‘, dal 2 dicembre ‘ La Seconda Guerra Mondiale – Dietro le linee nemiche ‘, dal 2 dicembre

‘, dal 2 dicembre ‘ Orgoglio e pregiudizio ‘, dal 3 dicembre

‘, dal 3 dicembre ‘ The Gallerist’ , dal 4 dicembre

, dal 4 dicembre ‘La casa delle bambole di Gabby: Creiamo e cuciniamo a Natale’ , dal 9 dicembre

, dal 9 dicembre ‘ The Blacklist ‘ S1-10, dal 10 dicembre

‘ S1-10, dal 10 dicembre ‘ L’omicidio di JonBenét Ramsey ‘, dal 10 dicembre

‘, dal 10 dicembre ‘ Bad Day ‘, dall’11 dicembre

‘, dall’11 dicembre ‘ A ondate ‘, dall’11 dicembre

‘, dall’11 dicembre ‘ Campioni ‘, dal 15 dicembre

‘, dal 15 dicembre ‘ Non c’è bisogno di presentazioni ‘ – Con David Letterman S7, dal 15 dicembre

‘ – Con David Letterman S7, dal 15 dicembre ‘ Sunshine Girls ‘, dal 15 dicembre

‘, dal 15 dicembre ‘ Rocco Schiavone S1-5 ‘, dal 15 dicembre

‘, dal 15 dicembre ‘ Ruy Gunn ‘, dal 18 dicembre

‘, dal 18 dicembre ‘ Tata Carolina ‘, dal 22 dicembre

‘, dal 22 dicembre ‘ Le nuove avventure di Cliff Booth ‘, dal 23 dicembre

‘, dal 23 dicembre Emily in Paris , dal 24 dicembre

, dal 24 dicembre ‘La valle dei sorrisi‘, dal 31 dicembre

Lo sport su Netflix

Dal 27 al 30 dicembre sarà la volta dell’evento live di tennis del Six Kings Slam con Alcaraz, Djokovic, Zverev e More. Mentre l’11 dicembre ci sarà l’attesissimo scontro di pugilato Tyson Fury vs Anthony Joshua. Ma non solo, Netflix trasmetterà anche i match del WWE Wrestlepalooza: 2026 (il 12 dicembre alle ore 12.00), e le partite di Natale della National Football League americana Bills vs Broncos e Packers vs Bears (in programma il 25 dicembre alle ore 17.00).