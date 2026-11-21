“Ballando con le stelle 2026“, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci torna in prima serata su Rai1. Scopriamo le anticipazioni, il ballerino per una notte, la giuria e il cast di concorrenti e maestri di ballo.

Ballando con le stelle 2026, stasera la ottava puntata: chi sarà ballerino per una notte?

Stasera, sabato 21 novembre 2026, dalle ore 21.30 nuovo appuntamento con “Ballando con le Stelle“, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci affiancata quest’anno da Simone Di Pasquale. Il programma continua il suo percorso e la corsa verso la finale con una nuova diretta trasmessa dallo Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra di Roma dopo una settimana turbolenta segnata dal “profumo gate” che ha coinvolto Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso. Un caso mediatico al centro del dibattito televisivo italiano, attraversando i principali programmi della Rai mettendo quasi in secondo piano il cuore del programma che continua il suo percorso, con la consueta passione, il lavoro dei suoi protagonisti e la voglia di regalare al pubblico una nuova puntata ricca di colpi di scena ed emozioni.

La prima grande emozione di stasera è il ritorno di Paolo Belli nelle vesti di “ballerino per una notte”. Il cantante sarà l’ospite speciale nello spazio del “Ballerino per una notte” e presenterà la sua nuova ballad “Come se non ci fosse un domani”. Un ritorno carico di significati e di affetto per Belli, che per anni ha scandito il ritmo del sabato sera con la sua energia e ironia e la musica della sua “Big Band”, diventando uno dei volti più amati e riconoscibili del programma. Con lui, Anastasia Kuzmina, amica ed ex maestra di ballo, con la quale tornerà a condividere l’emozione della pista.

Ballando con le stelle 2026, la giuria: Barbara d’Urso ci sarà?

Polemiche a parte, prosegue la gara di Ballando con le Stelle 2026. Sono dieci le coppie rimaste in gara dopo le eliminazioni di Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, Massimo Ghini e Valentina Fiorini, continueranno gli allenamenti nella speranza di essere ripescate alla decima puntata. A giocare un ruolo importantissimo nella classifica finale è la giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Barbara D’Urso, Alberto Matano ed Ivan Zazzaroni. Barbara d’Urso dopo lo scontro con Guillermo Mariotto tornerà in giuria, ma cambierà posto con Alberto Matano.

A bordo campo, invece, ci sono Simona Ventura e Francesca Fialdini detentrici del tesoretto con Rossella Erra. Da segnalare poi la presenza dei tribuni del popolo: Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino.

Ballando con le stelle 2026, chi ha vinto la settima puntata?

La settima puntata di Ballando con le Stelle 2026 di sabato 14 novembre 2026 ha visto trionfare la coppia formata da Monica Guerritore e Luca Urso grazie al voto combinato di giuria più pubblico da casa.

Allo spareggio le coppie Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina contro Manuela Moreno e Carlo Aloia che si sono esibiti sulle note di “Gli spari sopra” contro Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina che hanno ballato un samba al ritmo di “Nessun dolore”. La coppia eliminata dal programma è quella formata da Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina.

A seguire tutte le coppie di concorrenti in gara a Ballando con le Stelle:

• Aurora Ramazzotti – Nikita Perotti

• Manuela Moreno – Carlo Aloia

• Noemi Bocchi – Giovanni Pernice

• Alessandro Matri – Giada Lini

• Massimo Ghini – Valentina Fiorini (eliminati)

• Andy Diaz – Gioia Giovanatti

• Jimmy Ghione – Anastasia Kuzmina (eliminati)

• Anna Safroncik – Leonardo Lini

• Alberto Ravagnani – Erika Martinelli

• Monica Guerritore – Luca Urso

• Riccardo Rossi – Elisa Terrasi

• Eugenio Finardi – Rebecca Gabrielli (eliminati)

• Ornella Muti – Pasquale La Rocca

Tutte le esibizioni di ballo dei concorrenti di Ballando saranno accompagnate dalla Paolo Belli Big Band con la direzione musicale del maestro Luigi Sacca’.

Ballando con le stelle 2026, come si votano le coppie?

Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni delle coppie in gara a Ballando con le Stelle 2026 spetterà ancora una volta al pubblico da casa chiamato a votare tramite i social e quest’anno, per la prima volta, anche online su RaiPlay.

Per tutti coloro che desiderano rivedere le esibizioni delle coppie in gara, è attivo il sito del programma: www.ballandoconlestelle.rai.it. Per gli approfondimenti sul programma e per scoprire tutte le curiosità del dietro le quinte, c‘è Ballando Segreto su RaiPlay.