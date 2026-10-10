Tutto pronto per una nuova puntata di “Tu si que vales 2026“, il talent show campione d’ascolti del sabato sera di Canale 5. Alla conduzione Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Scopriamo le anticipazioni ed ospiti della puntata di oggi, sabato 10 ottobre 2026.

Tu si que vales 2026, orario di messa in onda su Canale 5 e anticipazioni

Stasera, sabato 10 ottobre 2026, dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Tu si que vales 2026“, il talent show di successo che ha per protagonisti concorrenti di qualsiasi età, nazionalità. Uno show che da anni intrattiene, diverte ed emoziona milioni di telespettatori e la conferma arriva dai dati di ascolto della scorsa puntata, quella del debutto, che sabato 3 ottobre ha incollato alla tv 3.403.000 spettatori con uno share del 25.5%.

Un format vincente che quest’anno è ripartito con una serie di novità interessanti; a cominciare dall’arrivo di Elisabetta Canalis nuova conduttrice accanto ai confermati Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Anche la puntata di stasera si preannuncia imperdibile con l’esibizione di tanti nuovi straordinari artisti di tutte le età pronti a lasciare a bocca aperta il pubblico in studio e i telespettatori da casa.

Tu si que vales 2026, giudici e il ritorno di Belen Rodriguez

Tutte le performance e le esibizioni dei concorrenti di “Tu si que vales 2026” saranno sottoposte al giudizio della giuria composta da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto. Ai giudici “in carica” si aggiunge anche il voto popolare della giudice del popolo Sabrina Ferilli. A loro spetta il passaggio dei concorrenti alla fase successiva del talent.

Ma non finisce qui, visto che tra le novità di quest’anno c’è anche il graditissimo ritorno di Belen Rodriguez. Per la showgirl argentina uno spazio tutto suo, quello della sfida del lipsync che vede i giudici calarsi nei panni di grandi artisti e star della musica italiana ed internazionale. A giudicare la Battle dei lipsync e a decretare il vincitore sarà proprio Belen! Non mancherà poi Giovannino con le sue divertentissime incursioni ai danni di Sabrina Ferilli! Che dire: ci sono davvero tutti gli ingredienti per una serata all’insegna dell’intrattenimento e del divertimento!

L’appuntamento con “Tu si que vales 2026” è il sabato in prima serata su Canale. 5.