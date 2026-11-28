Tutto pronto per una nuova puntata di “Ballando con le stelle 2026“, il dance show di campione d’ascolti del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. In vista della finale cresce l’attenzione e la curiosità del pubblico, ma mai come quest’anno sono diverse le coppie papabili per la vittoria. Intanto scopriamo le anticipazioni, il ballerino per una notte, la giuria e il cast di concorrenti e maestri di ballo.

Ballando con le stelle 2026, oggi la nona puntata: chi sarà ballerino per una notte?

Stasera, sabato 28 novembre 2026, dalle ore 21.30 torna in diretta dallo Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra di Roma il dance show “Ballando con le Stelle” presentato da Milly Carlucci con la partecipazione di Simone Di Pasquale. Una nuova puntata che si preannuncia imperdibile: 9 le coppie rimaste ancora in gara, mentre quattro sono state eliminate. Si tratta delle coppie formate da Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, ultimi eliminati, e poi Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, Massimo Ghini e Valentina Fiorini che stanno continuando gli allenamenti pronti a giocarsi la possibilità del ripescaggio nella prossima puntata.

Intanto stasera, sabato 28 novembre 2026, sulla pista di Ballando con le Stelle è pronta a scendere nei panni di “ballerina per una notte” Roberta Bruzzone, la criminologa ed opinionista che si cimenterà in un paso doble insieme a Luca Favilla.

Ballando con le stelle 2026, la giuria e chi ha vinto l’ottava punta?

Spazio poi alla gara di Ballando con le Stelle 2026 con l’esibizione delle coppie rimaste in gara che, anche stasera, dovranno confrontarsi con le palette della giuria formata da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Barbara D’Urso, Alberto Matano ed Ivan Zazzaroni. A bordo campo troveremo Simona Ventura e Francesca Fialdini, le detentrici del tesoretto con Rossella Erra. Infine anche la presenza dei tribuni del popolo: Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino.

Ma chi ha vinto l’ottava puntata? La scorsa settimana a trionfare è stata la coppia formata da Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti con tanto di standing ovation da parte del pubblico e della giuria. Una vittoria importante, visto che la coppia questa sera partirà con 20 punti extra da sommare a quelli della giuria. La coppia eliminata della puntata è stata quella formata da Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi che hanno perso lo spareggio finale contro Alberto Ravagnani ed Erika Martinell e Manuela Moreno e Carlo Aloia.

A seguire tutte le coppie di concorrenti in gara a Ballando con le Stelle:

• Aurora Ramazzotti – Nikita Perotti

• Manuela Moreno – Carlo Aloia

• Noemi Bocchi – Giovanni Pernice

• Alessandro Matri – Giada Lini

• Massimo Ghini – Valentina Fiorini (eliminati)

• Andy Diaz – Gioia Giovanatti

• Jimmy Ghione – Anastasia Kuzmina (eliminati)

• Anna Safroncik – Leonardo Lini

• Alberto Ravagnani – Erika Martinelli

• Monica Guerritore – Luca Urso

• Riccardo Rossi – Elisa Terrasi (eliminati)

• Eugenio Finardi – Rebecca Gabrielli (eliminati)

• Ornella Muti – Pasquale La Rocca

Tutte le esibizioni di ballo dei concorrenti di Ballando saranno accompagnate dalla Paolo Belli Big Band con la direzione musicale del maestro Luigi Sacca’.

Ballando con le stelle 2026, come si votano le coppie?

Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni delle coppie in gara a Ballando con le Stelle 2026 spetterà ancora una volta al pubblico da casa chiamato a votare tramite i social e quest’anno, per la prima volta, anche online su RaiPlay.

Per tutti coloro che desiderano rivedere le esibizioni delle coppie in gara, è attivo il sito del programma: www.ballandoconlestelle.rai.it. Per gli approfondimenti sul programma e per scoprire tutte le curiosità del dietro le quinte, c‘è Ballando Segreto su RaiPlay.