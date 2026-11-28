Più ci si avvicina al Natale, più si moltiplicano le pellicole a tema, con le piattaforme di streaming ormai invase da produzioni, solitamente a basso budget e dedicate a un pubblico ben fidelizzato, ambientate proprio durante il periodo, sulla carta, più lieto dell’anno. Negli ultimi tempi vi abbiamo parlato di diversi film a tema, ai quali si aggiunge ora questa nuova esclusiva del catalogo Prime Video, che parte da una premessa quanto mai abusata nel filone.

Scontrarsi a Natale racconta infatti l’inevitabile love-story tra due acerrimi rivali sul posto di lavoro, costretti a un viaggio on the road insieme quando una furiosa bufera nega loro altre possibilità di spostamento se non quella di condividere un’automobile. Una trama già ampiamente rivisitata, con variazioni più o meno eclatanti, e che qui viene riproposta in una formula relativamente classica, come scopriremo a breve.

Scontrarsi a Natale, ma non troppo – recensione

Hannah Hendricks e Ryan Mitchell sono due editor alle dipendenze di Latitude Publishing, una casa editrice con sede a Los Angeles che sta attraversando un periodo di difficoltà. Il loro capo Jeremy comunica a entrambi che, in seguito ai tagli previsti per l’anno nuovo, soltanto uno potrà mantenere il proprio posto. Per guadagnarsi la conferma, hanno una settimana di tempo per trovare un progetto editoriale potenzialmente in grado di diventare un exploit commerciale.

La meta comune è New York, dove sperano di riuscire a concludere un accordo prima che sia troppo tardi e, soprattutto, in anticipo sull’altro. Ma una tempesta di neve costringe l’aereo a un atterraggio imprevisto, portandoli poi a noleggiare insieme una vettura nella speranza di raggiungere la Grande Mela in tempo utile. Il tragitto darà loro modo di conoscersi meglio e di scoprire che quella reciproca insofferenza apparteneva forse alla tipica dinamica degli “opposti che si attraggono”.

Facile o difficile, a seconda dei casi

Imprevisti, imprevisti e ancora imprevisti. La sequela di sfighe che affrontano i due protagonisti di Scontrarsi a Natale, tutte chiaramente propedeutiche a quel colpo di fulmine che tarda a scattare, risulta a tratti irritante, giacché le forzature non si sviluppano in maniera armoniosa, ma attraverso una serie di tappe obbligate che rendono il tutto estremamente meccanico. Passi l’incipit, che si rifà a tante altre storie a tema, con il viaggio in macchina quale evento scatenante dal quale si diramano poi tutti gli altri, ma accettare quanto segue è, almeno dal punto di vista critico, assai difficile.

Dall’improbabile travestimento da figuranti di Babbo Natale, imposto sotto ricatto, al pullman da prendere insieme a una comitiva di anziani, dalle camere d’albergo sempre tutte occupate tranne una fino all’orso che devasta il loro unico mezzo di trasporto, passando per quell’epilogo in cui si scopre che il vero amore è un’avventura e non una cartolina – parole riprese pari pari dal dialogo rivelatore – la sceneggiatura inanella una serie di situazioni che sembrano uscite da decine di romanzi rosa diversi. Un elemento forse anche volontariamente parodico, considerando che i due lavorano proprio in quel settore, ma che finisce per negare quel minimo di verosimiglianza necessario anche alle storie destinate a un epilogo già scritto.

Conclusioni finali

Il cast si è sicuramente divertito durante le riprese, come dimostrano i video con le papere che scorrono sui titoli di coda, ma in Scontrarsi a Natale tale sintonia non trova un adeguato riscontro in una narrazione che pone ostacoli via via più assurdi, senza un attimo di tregua, ai due protagonisti, eterni rivali destinati a innamorarsi.

L’inaspettato viaggio fianco a fianco verso una meta comune, dopo il quale “ne resterà soltanto uno” secondo le logiche del superiore, pronto a sacrificare chi arriverà secondo, si trascina tra situazioni sempre più improbabili che riciclano un immaginario ampiamente abusato. Il divertimento viene meno una volta compreso come il fato abbia in mente un piano ben preciso da realizzare a ogni costo, con buona pace della verosimiglianza.