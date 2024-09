Nuova registrazione di Tu si que vales 2024 e nuove anticipazioni su quello che vedremo presto in prima serata su Canale 5. Ieri vi abbiamo raccontato in esclusiva della presenza di Sal Da Vinci e del duetto tra lui e Sabrina Ferilli dopo che quest’ultima per tutta estate ha stressato Maria De Filippi per conoscerlo. Oggi vi anticipiamo in esclusiva che nel programma dell’ammiraglia Mediaset approderanno due ginnaste molto famose, una di queste ha vinto l’oro alla trave alle Olimpiadi di Parigi. Oltre a ciò vedremo una accesa lite tra Rudy Zerbi e un concorrente. Ultima chicca? Ve li immaginate Giovannino e Sabrina Ferilli a Temptation Island?

Tu si que vales 2024 anticipazioni sugli ospiti: due ginnaste nello show

Alice D’Amato e la sorella Asia, entrambe ginnaste, prenderanno parte ad una delle nuova puntate di Tu si que vales. Le due bravissime sportive, parleranno della loro passione per la ginnastica artistica.

Alice D’Amato, dopo aver vinto la medaglia d’oro a Parigi con la trave e la medaglia d’argento insieme alle sue compagne, approderà su Canale 5 per parlare proprio dell’attrezzo che l’ha fatta salire sul gradino più alto del podio. La sorella Asia, invece, racconterà l’altra faccia della medaglia, ovvero i momenti più duri e difficili legati alla sporto, ovvero quelli in cui si deve cercare di guarire da un infortunio.

Dopo il cantante giunto in studio come regalo di Maria De Filippi a Sabrina Ferilli, pertanto, vedremo anche due sportive entrare in studio per raccontare ai telespettatori di Canale 5 la loro attività, i loro sogni e i mille sacrifici fatti per poter arrivare ad agguantare obiettivi importanti.

Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi hanno provato a salire sulla trave. Sabrina è riuscita a percorrerla tutta. Zerbi è caduto dopo poco.

La lite di Rudy Zerbi con un concorrente

Che altro accadrà? A quanto pare le talpe ci svelano che Rudy Zerbi litigherà nuovamente con un concorrente. Come mai? A onore del vero siamo ormai abituati a queste cose. Succede spesso che l’integerrimo giudice se la prenda con qualche mal capitato e dia giudizi negativi. Eppure questa volta la lite sarà particolarmente diversa.

Come mai? Ebbene Zerbi riuscirà a far infuriare e a litigare con un concorrente della scuderia di Gerry Scotti. Quest’ultimo, davvero innervosito, arriverà a rompere il trofeo della scuderia realizzato con la faccia di Gerry e l’apetta.

I momenti esilaranti: da Giovannino a Giulia Stabile

Altre anticipazioni su Tu si que vales 2024? Ebbene in primis Giovannino e Sabrina Ferilli ricreeranno una scena cult di Temptation Island. Quale? Quella del falò di confronto. Entrambi sul fatidico tronco, alla fine hanno scelto di uscire insieme. Giovannino cioè ha scelto di uscire con la Ferilli e quest’ultima ha assecondato il partner.

Giulia Stabile, invece, ha iniziato a cantare Il ballo della sora Assunta, ovvero: “Daje de tacco, daje de punta ...” e tutto il pubblico si è unito a lei.

Per finire c’è stata una nuova gara sui playback. Gerry Scotti ha cantato I pe me tu pe te di Geolier, Luciana Littizzetto ha cantato Malavita dei Coma cose mentre la Ferilli ha cantato Sandokan e Rudy e Maria De Filippi, invece, si sono esibiti sulle note di Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. L’imperatore, un concorrente che giunge ad hoc per far fare sfide ai giudici, ha cantato: Quando il sole sorgerà di Albano.