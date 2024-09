Le talpe di Amici News ci hanno spoilerato alcune news succulente su Tu si que vales 2024. Come anticipazioni sul programma e sugli ospiti o meglio su di un ospite che vi potrà essere in una delle puntate dello show di Canale 5 possiamo dirvi che Maria De Filippi pare aver voluto fare una bel regalo all’amica Sabrina Ferilli. Cosa è successo nell’ultima registrazione? Chi è stato l’oggetto dell’ambito regalo?

Tu si que vales 2024 anticipazioni: Sabrina Ferilli canta con Sal Da Vinci

Cosa è accaduto nella registrazione di Tu si que vales 2024? Grazie alle anticipazioni delle talpe di Amici News possiamo raccontarvi che Maria De Filippi ha fatto un gran bel regalo a Sabrina Ferilli. La conduttrice è entrata in studio raccontando che per tutta l’estate l’amica e collega non ha fatto altro che romperle le scatole con una canzone in particolare, una di quelle che è diventato un vero e proprio tormentone.

Maria ha quindi chiesto alla produzione di mandare – come prova che quanto stava raccontando era assolutamente vero – in video alcuni messaggi ricevuti, durante le vacanze, da Sabrina Ferilli. Da qui tutti hanno capito che l’attrice è letteralmente impazzita per Sal Da Vinci e per la canzone Rossetto e caffé.

Tutto qui? Certo che no. Sabrina ha chiesto in tutti i modi all’amica di invitare Sal Da Vinci in una trasmissione. Detto, fatto!. Maria ha chiamato il cantante a Tu si que vales 2024 e così Sabrina ha potuto duettare con lui. Proprio così. E’ facile sperare, pertanto, che nelle nuove puntate del programma di Canale 5 ne vedremo sicuramente delle belle!

Tu si que vales 2024: il divertimento dietro le quinte

Che altro sappiamo sulla nuova stagione di Tu si que vales? Ebbene – come vi avevamo già annunciato – che il team dello show Mediaset non è cambiato. Giudici e conduttori sono sempre gli stessi della precedente edizione. In fin dei conti il pubblico li ha amati fin dalla prima puntata, regalando veri e propri picchi di share, non c’era dunque motivo di modificare nulla nel cast.

Dietro le quinte, prima di ogni registrazione, paiono tutti divertirsi come matti. La più scatenata? Luciana Littizzetto che posta su Instagram sempre qualche video divertente o in compagnia della Ferilli o da sola. Giusto oggi, con grande auto ironia, ha preso in giro la sua camminata sui tacchi dal camerino agli studi dove viene registrato lo show.