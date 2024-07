Chi saranno per Tu si que vales 2024 i conduttori e i giudici? Chi ha convocato Maria De Filippi per la nuova edizione del talent di Canale 5 che continua a mietere un grande successo in termini di ascolti. Negli ultimi mesi si sono susseguite parecchie voci che vedevano un cambio della guardia sulla poltrona del giudice popolare. Dovremo dire addio a Sabrina Ferilli? Ecco tutti gli spoiler grazie alle talpe di Amici News.

Tu si que vales 2024: i nomi dei giudici

Oggi e domani si registrano le prime puntate di Tu si que vales 2024. Grazie alle talpe di Amici News possiamo darvi qualche piccola e succulenta anteprima in merito ai nomi di chi si siederà in giuria e di chi condurrà il programma in onda sull’ammiraglia Mediaset.

Sono settimane, anzi mesi, che si susseguono voci su cambi alla conduzione e nella giuria. Già l’anno scorso vi sono state alcune novità con l’uscita di Teo Mammucari e l’ingresso di Luciana Littizzetto. Quest’anno sui social e sui vari media si vocifera che Giulia possa lasciare la conduzione e che Sabrina Ferilli possa addirittura essere sostituita da qualcuno di Uomini e Donne sulla sua poltrona d’onore in veste di capo della giuria popolare.

Tutte voci infondate. In giuria si siederanno per Tu si que vales 2024:

Gerry Scotti

Rudy Zerbi

Maria De Filippi

Luciana Littizzetto

Giudice popolare: Sabrina Ferilli

I conduttori di Tu si que vales 2024: squadra riconfermata

Squadra che vince non si cambia. A condurre Tu di que vales 2024 rimangono: Martín Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile.

Insomma niente cambio della guardia. Potremo ancora ridere insieme a loro e vederli battibeccare con concorrenti e giudici o venir coinvolti in qualche scorribanda o esibizione

Riconfermato anche Giovannino

Cos’altro ci svelano le talpe di Amici News? Che è stato riconfermato anche Giovannino. Nelle prime puntate lo vedremo scherzare con Sabrina Ferilli. I ruoli si sono ribaltati. Ora sarà lui a dire di avere un’altra e a non corteggiarla più. Siccome, oltretutto, che in amore vince chi fugge, finalmente sarà Sabrina a diventare gelosa. Cos’altro potrà accadere?