Francesca Rocco, nota al grande pubblico televisivo come “Chicca” del Grande Fratello 13, oggi felicemente sposata con Giovanni Masiero, conosciuto proprio nella casa più spiata d’Italia, e madre di due bellissimi bambini, oggi è una imprenditrice grazie NenaLife, il nuovo brand di Kid Care pensato per le mamme 2.0.

NenaLife nasce da un desiderio autentico di offrire ai bambini e alle loro famiglie prodotti naturali, sicuri e ricchi di dolcezza. NenaLife non è solo una linea di prodotti: è un mondo fatto di attenzione, ascolto e connessione. Oltre alla cura della pelle, si accompagnano le famiglie con servizi dedicati, contenuti educativi e consigli pratici per affrontare con serenità ogni fase della crescita. Al fianco delle mamme, dei papà e di chi si prende cura dei più piccoli, con l’obiettivo di rendere ogni scelta più consapevole, ogni gesto più dolce, ogni momento più prezioso.

Noi di SuperGuidaTv siamo stati alla presentazione del brand a Milano presso Idea Bellezza, e tra una bllicina e un pasticcino abbiamo avuto modo di intervistare Francesca Rocco che ci ha parlato del suo brand ma anche dei progetti futuri.

Francesca Rocco ci presenta NenaLife – Intervista video esclusiva

Francesca, benvenuta a SuperGuidaTV. Siamo qui per presentare la tua linea di prodotti. Noi però ti conosciamo come “Chicca” del Grande Fratello. Come ti presenti tu oggi al pubblico?

“Diciamo che il mio percorso è stato un po’ complesso, molto ampio e vario. Nasco come avvocato e poi da lì, insomma, ho avuto questa avventura dentro la casa del Grande Fratello che mi ha dato la possibilità di capire che comunque avevo più un lato imprenditoriale che non da scrivania, ecco, da tribunale. E da lì è iniziata la mia, diciamo, avventura nel mondo del digital, perché quando ho iniziato a fare questo lavoro era il primo anno proprio che nasceva Instagram, quindi era il 2014. Io sono sempre stata una persona che si è dedicata molto alla cura della pelle. Sempre stata molto fissata su questo aspetto e quindi ho deciso, visto che comunque io lavoro molto nel beauty, di dedicare un qualcosa, però per i nostri bambini, quindi da quando sono diventata mamma, ho iniziato a fare molta più attenzione nella ricerca di prodotti determinati, cioè prodotti specifici, curati, naturali e quindi da lì è nata, un po’ questa idea di creare questo mio brand, appunto, di prodotti dermocosmetici per la cura e la detersione della pelle del nostro bambino a 360° e la linea si chiama NenaLife”.

In cosa si distingue dalle altre linee che ci sono in commercio?

“Beh sicuramente la linea di NenaLife si distingue dal fatto che sono molto attenta a quello che è l’aspetto sostenibile ed ecologico, partendo dal packaging e nella scelta degli ingredienti che appunto le formulazioni dei miei prodotti. Inoltre sono prodotti ben specifici, nel senso che cosa voglio dire? Una mamma per un bambino ha bisogno di poche cose, non cose eccessive. Ormai in commercio veramente si vende anche la cremina per lo zigomo, ma per il bambino servono pochissimi prodotti e la mia linea è dedicata proprio a questi pochi prodotti, quindi la definisco una linea semplice e delicata”.

Quando hai pensato, appunto, alla creazione della linea, l’hai pensata più come mamma, come donna o come professionista?

“In primis è nata come mamma, perché appunto io per le mie bambine, ho due bambine, non trovavo mai quel prodotto che mi soddisfasse abbastanza. Andavo sempre alla ricerca, finivo addirittura in The City dove prendevo all’estero. E quindi nasce dall’esigenza, appunto, che volevo qualcosa di affidabile da mettere addosso alle mie figlie. E poi da lì è stata anche una scelta imprenditoriale perché comunque reputo che il mercato del bambino nel settore beauty non sia ancora inflazionato e ci sia ancora spazio per nuovi progetti come in questo caso il mio”

Tornando ai tuoi inizi e della tua carriera anche televisiva. all’interno della casa hai conosciuto Giovanni e insieme avete creato una famiglia. Ecco come è cambiato il tuo modo di vivere il tempo, il lavoro e le relazioni da quando sei diventata mamma?

“C’è da dire che col mio lavoro ho molto tempo da dedicare alla famiglia, cioè posso decidere come gestire il mio tempo. Quindi questa è la fortuna del mio lavoro e devo dire che mi piace un sacco perché ho la possibilità di crescere le mie figlie e questa è una cosa stupenda. Ci sono le volte che magari rientro tardi, ma non è sempre tutta la settimana, quindi riesco anche ad andare a prenderle a scuola, mi ritengo fortunata da questo punto di di vista. Ormai le mamme, i genitori fanno un po’ di tutto, no? Quindi si corre a destra a sinistra, come tutti, come faceva la mia mamma, che mi ricordo con la macchina mi portava prima in piscina, poi a danza, poi andava a prendere mio fratello, poi mia sorella, insomma, ci si organizza. Se uno si organizza riesce a fare tutto”.

Tornando alla linea di prodotti, che feedback hai ricevuto dalle mamme che hanno già provato i prodotti?

“Tutte stracontente, amano la profumazione sempre naturale che è contenuta dentro i prodotti di NenaLife. La maggior parte è innamorata del mio cavallo di battaglia che è l’olio corpo, pazzesco. E quello me lo metto anch’io in verità che contiene la vitamina E, è super nutriente e poi è tutto buono, il bagno doccia, lo shampoo, il balsamo, però sono tutte molto soddisfatte”.

Oggi le mamme sono sempre più connesse. Come usi tu i social per raccontare sia la maternità ma anche, appunto NenaLife?

Io i social sono il mio pane quotidiano, mi sveglio e sono già lì sui social. Come vivo? lo vivo con naturalezza, nel senso che facendolo come lavoro, ma anche poi alla fine usandolo per cose mie private diventa un po’ quello che è la routine, come quando ti alzi e dici “Devo far colazione”. Ecco, il mio vivere i social è vissuto con molta naturalezza. Quindi cosa vuol dire questo? Che io non sono sempre perfetta davanti alla telecamera, ma faccio vedere anche magari appena mi sveglio che ho i capelli stropicciati e la faccia con i segni del cuscino. Ecco, quindi secondo me vince la spontaneità e la naturalezza.

Visto che, appunto, tu inizi con la televisione, sei oggi un’imprenditrice: ti piacerebbe un programma tv proprio dedicato alla cura di se e a quella dei bambini?

“Assolutamente sì. Ma quand’è che lo facciamo questo programma? Sì, mi piacerebbe tantissimo”.

Cosa sogni per il futuro di NenaLife e per la tua famiglia?

“Vorrei tramandare NenaLife, quindi il progetto di questi prodotti e di questo marchio alle mie figlie, perché sono prodotti nascono dall’amore che io ho per loro. Tra l’altro NenaLife arriva dal nomignolo di mia figlia Ginevra che quando era piccola non riusciva a dire Ginevra, diceva Nena. Quindi da lì nasce proprio anche nel nome, c’è un amore immenso e mi auguro che le persone, le mamme, si affidino ai miei prodotti e si sentano al sicuro. Quindi voglio regalare sicurezza per le mamme e per i loro figli”.

Magari possiamo aspettarci anche una linea per i papà?

“È vero, perché adesso i papà sono molto attenti alla skincare. Allora, forse penserei prima alle mamme, tipo, non so, creme anti-smagliature, per la preparazione al parto. Però per i papà sì, perché no? Dai, va bene anche i papà”.

Chiudiamo con una frase, un motto, un consiglio che daresti a tutte le mamme e anche ai papà, visto che anche loro si occupano dei loro figli e che ci stanno guardando?

“Un consiglio che do’ è di dedicarsi sempre a qualcosa che poi sapete che vi renderà felice, quindi fare quello che vi fa stare bene. Questo è un consiglio che do’. Io lo sto facendo, l’ho fatto e mi sento bene. Quindi fare quello che proprio ti senti dentro nel cuore, quindi non smettere di sognare”.

Intervista video a Francesca Rocco di NenaLife