Trentesima puntata dell’edizione 2024-2025 di Domenica In che va in onda oggi, domenica 6 aprile 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della trentesima puntata di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni della trentesima puntata del 6 aprile

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa trentesima puntata di Domenica In? In studio ci sarà Andrea Rizzoli che ricorderà sua madre Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso 3 marzo. L’imprenditore presenterà anche il suo libro ‘Non ci sono buone notizie’. Poi sarà la volta dell’attore Luca Zingaretti che rivelerà alcuni retroscena sulla sua carriera e presenterà il suo primo film da regista ‘La casa degli sguardi’, tratto dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli nelle sale dal prossimo 10 aprile.

Direttamente da ‘Ne vedremo delle belle’, show del sabato sera condotto da Carlo Conti, Pamela Prati e Valeria Marini commenteranno l’ultima puntata e si racconteranno tra vita privata, gioie e delusioni. Per la musica, spazio poi a Gaia che porterà sul palco la sua hit sanremese “Chiamo io chiami tu” mentre il cantante Antoine racconterà il suo periodo in Italia tra gli anni ’60 e ’70 per poi esibirsi con due suoi successi, “Pietre” e “La tramontana”.

Michele Bravi e Lino Banfi insieme per un progetto sociale

Michele Bravi sarà in studio con l’attore Lino Banfi per presentare il cortometraggio ‘Lo ricordo io per te’, diretto dal cantante. Si tratta di un toccante progetto che include anche una canzone ed un libro dedicato ai suoi nonni, Nonna Graziella e Nonno Luigi, e al tema dell’Alzheimer.

Come spiegato da Michele Bravi: “Questa canzone è un luogo dove i miei nonni possono rivivere la promessa d’amore che il nonno Luigi ha fatto a nonna Graziella, quando l’Alzheimer ha cominciato a coprirle gli occhi di nebbia“.