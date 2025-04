Calato il sipario sulla seconda puntata di Ne vedremo delle Belle, il nuovo show condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1 andato in onda sabato 5 aprile 2025. Una puntata ricca di colpi di scena, scontri e confronti tra concorrenti e giuria. Ecco cosa è successo e chi ha vinto in questa puntata.

Ne vedremo delle belle, il racconto della seconda puntata del 5 aprile 2025

Durante la terza puntata del nuovo show di Rai 1 “Ne vedremo delle belle” andata in onda sabato 5 aprile 2025 e condotta da Carlo Conti, non sono mancate sfide e di vero intrattenimento, in modo particolare durante le prove di canto delle concorrenti in gara quali: Veronica Maya, Lorenza Mario, Matilde Brandi, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Adriana Volpe, Laura Freddi, Valeria Marini, Angela Melillo e Carmen Russo, sotto gli occhi attenti della giuria dello show talent composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano.

Tra gli ospiti, di questa terza puntata: Nino Frassica e Serena Brancale. Ecco cosa è successo durante la terza puntata di “Ne vedremo delle belle” andata in onda in prima serata su Rai 1 sabato 5 aprile.

Il riassunto della puntata

La puntata di apre con Valeria Marini che sfida Patrizia Pellegrino nella prova di ‘musical’ perché “dici sempre che non so fare niente”.

Poi si prosegue con l’intervista di Adriana Volpe e Veronica Maya a Nino Frassica, il quale non perde occasione di divertire il pubblico. Dopo la sfida di ‘Canto parallelo”, che vede protagoniste Angela Melillo e Matilde Brandi, e la prova di “Ballo”, dove Carmen Russo, sfidata da Lorenza Mario.

In seguito, sale sul palco Serena Brancale per cantare “Anema e Core”, l’ospite resta in studio anche per assistere alla prova del “canto a ostacoli” – la devono imitare sulle note del suo brano – che vede al centro del palco Laura Freddi e Pamela Prati.

La classifica della terza puntata: vince Angela Melillo

Ecco la classifica della terza puntata di Ne vedremo delle Belle condotto da Carlo Conti:

1. Angela Melillo: 20 punti;

2. Patrizia Pellegrino: 18 punti;

3. Adriana Volpe: 17 punti;

4. Lorenza Mario: 16 punti;

5. Pamela Prati: 14 punti;

6. Carmen Russo: 12 punti;

7. Valeria Marini: 10 punti;

8. Laura Freddi: 9 punti;

9. Matilde Brandi: 8 punti;

10. Veronica Maya: 6 punti.

La classifica generale data dalla somma delle varie puntate:

1. Pamela Prati: 54 punti;

2. Lorenza Mario: 51 punti;

3. Carmen Russo: 43 punti;

4. Laura Freddi: 42 punti;

5. Matilde Brandi: 41 punti;

6. Angela Melillo: 38 punti;

7. Adriana Volpe: 37 punti;

8. Valeria Marini: 32 punti;

9. Patrizia Pellegrino: 27 punti;

10. Veronica Maya: 25 punti.