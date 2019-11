Nuovo pass per la finale di Tu sì que vales 2019. Nella quarta puntata di stasera, sabato 9 novembre, l’esibizione con il lanciatore di coltelli (e non solo) ha conquistato davvero tutti, sia la giuria popolare (che ha votato in maniera positiva al 100%), sia i giudici seduti in prima fila (in primis Teo Mammucari). Ecco il video Witty tv e Mediaset per rivedere l’intera esibizione di Deadly Games.