Torna l’iniziativa “Trenta ore per la vita” che quest’anno aiuterà le mamme che soffrono di sclerosi multipla. La campagna avrà come testimonial Lorella Cuccarini e Rita dalla Chiesa e sarà ospitata dall’8 al 21 marzo su Sky e dal 23 al 29 marzo sulle reti Rai. In questo periodo sarà attivo il numero solidale 45.580 a cui fare le donazioni.

Trenta ore per la vita: dall’8 al 21 marzo su Sky, dal 23 al 29 marzo sulle reti Rai

Torna anche quest’anno in tv “Trenta ore per la vita 2019”, che si propone di raccogliere fondi per finanziare la lotta contro la sclerosi multipla. La campagna, verrà ospitata dal 8 marzo al 21 su Sky, dal 23 al 29 sulle reti Rai. Testimonial della campagna, ancora una volta la conduttrice e showgirl Lorella Cuccarini con un altro volto tv, Rita dalla Chiesa.

Che cos’è Trenta Ore per la vita

Trenta Ore per la Vita è un’associazione ONLUS e rappresenta una delle prime esperienze in Italia di sensibilizzazione e raccolta fondi, promossa e organizzata da un ente non profit in favore di altre associazioni e organizzazioni di volontariato.

Quali sono le radici di Trenta ore Per la vita

Nel settembre del 1994 nasceva “Trenta Ore per la Vita”: una manifestazione ideata e organizzata da Silvio Testi (marito di Lorella Cuccarini) e promossa dall’Associazione Mille Ore per la Vita a favore dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla).

La manifestazione televisiva nacque, come un grande evento mediatico distribuito su tre reti televisive con trenta ore di diretta reale nello stesso studio articolate su quattordici programmi espressamente costruiti, un incredibile numero di testimonial e ospiti, duecento piazze attive nella organizzazione di eventi locali.

Ma la vera novità di Trenta Ore per la Vita non consisteva tanto nella struttura quanto nei contenuti. Infatti l’idea poi fu accolta da altre società no profit e da altre manifestazioni di questo genere: la raccolta dei fondi era finalizzata alla realizzazione di progetti definiti, portati a conoscenza del pubblico in anticipo e nel dettaglio.

Così, in modo trasparente il pubblico sapeva in anticipo a cosa servivano i soldi donati, avendo la certezza che dietro non ci fosse una speculazione a scopo di lucro.

Oltre 40 sono state le associazioni che hanno beneficiato delle campagne di sensibilizzazione e di raccolta di fondi avviate dall’Associazione Trenta Ore per la Vita;

“LILT – Lega Italiana per la Lotta ai Tumori”,

“AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma”,

“AGBE – Associazione Genitori Bambini Emopatici”, la “Comunità di Sant’Egidio”,

“AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla”,

“VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo”,

“Fondazione DREAM-Comunità di Sant’Egidio”,

“Fondazione ABIO Italia”, Croce Rossa Italiana ed altre.

Durante questi lunghi anni, l’associazione è riuscita a dare vita a oltre 750 progetti in ogni parte d’Italia che si sono trasformati in servizi messi a disposizione della collettività.