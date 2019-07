Durante la presentazione dei palinsesti Rai della Nuova stagione televisiva 2019/2020 abbiamo appreso, con molta gioia, che ritornerà ad occupare il pomeriggio di Rai 1 la soap Il Paradiso delle Signore, che ci delizierà con nuove appassionanti avventure, per un totale di 160 episodi.

In autunno un gradito ritorno: Il Paradiso delle Signore daily su Rai 1

Dopo molte battaglie e una raccolta firme senza precedenti da parte dei fans, il Paradiso delle Signore era stato confermato già lo scorso giugno 2019. Ora siamo in grado di darvi anche delle succulente anticipazioni su ciò che vedremo sulle storie e sui personaggi che ci hanno appassionato e continueranno a farlo. Nuovi ingressi e vecchie conferme, ma alla base delle storie ci sarà sempre l’amore e l’emancipazione femminile degli anni 50/60 in Italia.

Dopo il grande successo di pubblico della precedente stagione, dunque torna l’appuntamento quotidiano nel pomeriggio di Rai 1 con le vicende delle famiglie Amato, Guarnieri e Cattaneo.

Torna l’appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore Daily su Rai 1

I personaggi che abbiamo conosciuto e amato nella precedente stagione si evolveranno in questa nuova, ma saranno sempre impegnati sia sul paino professionale, in cerca di un’ affermazione propria, che sul piano sentimentale e la vita privata.

Il Paradiso delle Signore daily: anticipazioni sui nuovi episodi

La nostra storia riprenderà ovviamente da dove l’abbiamo interrotta: Gabriella dopo aver vinto il concorso di abiti premaman al Paradiso, era volata a Parigi per studiare e perfezionarsi. Ma una certezza ha accompagnato la giovane donna: l’amore corrisposto (finalmente) di Salvatore Amato, di cui è sempre stata innamorata.

Il grande magazzino per signore più amato di Milano riapre dopo la pausa estiva del 1960. Gabriella, formatasi a Parigi, diventa una stilista affermata tanto che viene assunta dal Paradiso come stilista ufficiale. Ovviamente Gabriella non è più la dolce ragazza ingenua di un tempo, è cresciuta e le sue priorità forse si sono spostate. Infatti attraversa una crisi nel suo rapporto con Salvatore. Cosa dividerà i due ragazzi? Non ci resta che scoprirlo mano a mano…

Il cambiamento di Roberta e la sua passione per Marcello

Roberta, invece, è completamente travolta dalla passione per Marcello Barbieri, un giovane completamente diverso dal suo fidanzato Federico Cattaneo, che era partito per il servizio di leva.

La donna è affascinata dal giovane e spericolato Marcello e pare non avere più tanti schemi fissi e tanta rigidità mentale… da dimenticare che a breve Federico farà ritorno a casa. Cosa accadrà fra i due? Il loro amore supererà questa nuova situazione?

Nicoletta e Riccardo un amore impossibile!!

Ne frattempo, l’amore tra Nicoletta e Riccardo, pare irrealizzabile. Dopo aver dato alla luce la loro figlia, Margherita, tra i due sembrava esserci un riavvicinamento…ma evidentemente Nicoletta decide di rimanere con il giovane dottore Cesare, suo fidanzato.

Riccardo e Umberto sempre ai ferri corti: un nuovo amore per il giovane Guarnieri, lo salverà?

L’aperto conflitto tra Riccardo e il padre Umberto, trasformano il rampollo dei Guarnieri in un uomo freddo, cinico e spregiudicato. Un nuovo amore, per la giovane Angela, potrà farlo rimetterlo in gioco?

Il matrimonio di Marta e Vittorio, ma nuove nubi all’orizzonte

Mentre l’alleanza tra Umberto Guarnieri e la contessa Adelaide di Sant’Erasmo sembra destinata a consolidarsi ulteriormente, Vittorio e Marta si sposano!

Finalmente dopo molte difficoltà i due giovani coronano il loro sogno d’amore, ma purtroppo nuove nubi all’orizzonte. I due giovani sposi vivono il dramma dell’impossibilità di avere figli.

Nuove situazioni e nuovi arrivi per la famiglia Amato

Intanto, la famiglia Amato si prepara ad accogliere un cugino siciliano, Rocco, che affronterà il suo processo di emancipazione nel moderno ambiente milanese.

Invece Agnese, madre apprensiva e devota all’amore per il marito lontano che lavora in Germania, verrà travolta da una passione per il capo magazziniere Armando di cui si innamorerà perdutamente.

Insomma, Agnese vivrà un’autentica rinascita! E cosa accadrà a Tina e Recalcati? Riusciranno finalmente a realizzare il loro sogno di stare assieme?

Cosa succederà a Silvia e Luciano? Il ragioniere avrà dimenticato la Signorina Calligaris?

Nel frattempo, a casa Cattaneo un evento imprevisto metterà nuovamente in discussione il rapporto tra Luciano e Silvia. Ci sarà un’altra donna nella vita del ragioniere, oppure farà ritorno Clelia?

Il cast de Il Paradiso delle Signore daily

Nella seconda stagione ritroveremo i beniamini che abbiamo amato nella precedente per cui:

Alessandro Tersigni,

Roberto Farnesi,

Giorgio Lupano,

Vanessa Gravina,

Gloria Radulescu

Ma ci saranno tanti nuovi ingressi che vi comunicheremo più avanti. La regia è affidata a Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, Francesco Pavolini.