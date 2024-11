Veronica Pivetti torna al timone di Amore Criminale. È questa la grande novità del programma che analizza e mostra il fenomeno della violenza sulle donne. Vediamo insieme le anticipazioni e quando andrà in onda.

Amore Criminale 2024, Veronica Pivetti conduce la nuova stagione

Per cinque anni ha condotto Amore Criminale, ora Veronica Pivetti torna al timone della trasmissione nata nel 2007. L’attrice prende il posto di Emma D’Aquino che l’ha sostituita nel 2022 e nel 2023. La prima puntata della nuova stagione di Amore Criminale andrà in onda martedì 5 novembre 2024 in prima serata, alle ore 21.20, su Rai3 e in streaming su Raiplay.

A racconteranno le storie di vittime di femminicidio sono parenti, amici, colleghi e forze dell’ordine. In questa edizione Amore Criminale si concentrerà su tre parole chiave: voce, rispetto e parità. Obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica, e sopratutto le donne, a denunciare nei casi in cui la loro voce viene messa a tacere, in modo esplicito o sottile. Sono sempre di più in Italia infatti i casi di femminicidio.

Il 5 novembre vedremo la storia di Maria Sestina e Andrea, due giovani che si conoscono casualmente durante una serata in un locale. Dopo un’iniziale titubanza, lei decide di frequentarlo anche perché lui la riempie di attenzioni e appare come il ragazzo perfetto. Inizia così una relazione che durerà 4 mesi e porterà ad un tragico epilogo.

Ad #AmoreCriminale la storia di Maria Sestina martedì su #Rai3 alle 21:20 con #VeronicaPivetti pic.twitter.com/zSfWqnURpl — Amore Criminale (@AmoreCriminal) November 2, 2024

Le parole della Pivetti

In totale saranno sette le puntate. In un’intervista all’Ansa, Veronica Pivetti ha dichiarato:

“Quando mi hanno chiesto di riprendere il timone del programma, sono stata felicissima: sono molto affezionata ad Amore Criminale, non solo per il coinvolgimento emotivo, che è potente, ma anche per la possibilità di sentirsi testimonial di una battaglia che non deve mai finire, di cui voglio essere volto e voce”.

Subito dopo la puntata, andrà in onda Sopravvissute con Matilde D’Errico.