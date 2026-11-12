C’è un tempo, quello trascorso a casa dei nonni, che sembra appartenere a un’altra epoca. Le domeniche in famiglia, il pranzo che si prolungava fino al pomeriggio, le partite a carte, le chiacchiere, la televisione accesa e quella sensazione di non avere nessuna fretta di andare da qualche parte. È proprio da questi ricordi che nasce “Il Menabò dell’ozio”, il nuovo progetto di Tommaso Zorzi per Pina1930, il brand di tableware che ha fondato ispirandosi alla figura di sua nonna Giuseppina.

Tommaso Zorzi presenta “Il Menabò dell’ozio”: il nuovo progetto di Pina1930

Presentato insieme a Brillo Magazine, rivista indipendente che dà spazio all’illustrazione e ai nuovi talenti, il progetto prende la forma di un magazine in edizione limitata, pensato per raccontare una giornata tipo trascorsa con la nonna. Dieci momenti illustrati accompagnano il lettore dalla colazione del mattino fino alla favola della buonanotte, passando per il pranzo della domenica, i giochi e quei piccoli rituali domestici che, a distanza di anni, diventano ricordi preziosi.

L’idea, come ha raccontato lo stesso Zorzi, nasce dalla voglia di recuperare un’abitudine che apparteneva a tante famiglie: la domenica ci si trasferiva, quasi per l’intera giornata, a casa dei nonni. Era un appuntamento fisso, un momento in cui si rallentava e ci si lasciava coccolare da un ambiente familiare. Eppure, a pensarci bene, non si trattava davvero di oziare. C’erano sempre tante cose da fare: si apparecchiava, si mangiava tutti insieme, si giocava, si parlava. L’ozio era piuttosto quella piacevole sensazione di non dover correre, di potersi godere il tempo senza guardare continuamente l’orologio.

È questo spirito che Tommaso Zorzi ha voluto riportare sulle pagine del magazine, trasformando un ricordo personale in un racconto nel quale molti potranno riconoscersi. Non a caso, “Il Menabò dell’ozio” è stato pensato come un appuntamento annuale, un progetto destinato a tornare nel tempo e ad ampliare il mondo narrativo di Pina1930.

Tommaso Zorzi sceglie il disegno a mano: un progetto lontano dall’intelligenza artificiale

Uno degli aspetti più interessanti dell’iniziativa riguarda anche la scelta del linguaggio visivo. In un momento storico in cui l’intelligenza artificiale è sempre più presente nei processi creativi, Zorzi ha voluto puntare su un approccio completamente diverso, scegliendo di non utilizzare l’AI per la realizzazione del magazine. L’obiettivo era recuperare il valore del lavoro manuale, del tratto personale e delle imperfezioni che rendono un’illustrazione unica.

Una scelta che si inserisce in un clima più ampio, nel quale anche importanti realtà della moda, da Prada a Dior, stanno riportando al centro il disegno, la grafica e la creatività artigianale. Ma per Zorzi questa direzione non nasce semplicemente da una tendenza del momento: il progetto del magazine era stato concepito già da tempo, prima che questo ritorno alla manualità diventasse così evidente anche nel mondo della moda.

Per dare forma alle dieci scene sono state coinvolte tre artiste, ciascuna con una propria cifra stilistica. Paola Ressa ha lavorato con stilo e pastelli a olio e a cera, Chiara Ghidelli ha utilizzato colori acrilici e matite su carta, mentre Marianna Sansolini ha scelto il digitale. Tre sensibilità differenti che contribuiscono a rendere il magazine un piccolo percorso attraverso linguaggi e tecniche artistiche diverse, mantenendo al centro l’autenticità del gesto creativo.

Dove trovare il magazine

Con “Il Menabò dell’ozio”, dunque, Tommaso Zorzi amplia il racconto di Pina1930 e dimostra come un brand possa andare oltre gli oggetti per costruire un vero e proprio immaginario. Se il marchio era nato per portare sulla tavola il calore delle case dei nonni, questo nuovo progetto prova a far rivivere quelle stesse atmosfere attraverso le immagini e i ricordi.

Il magazine è disponibile online e in alcune edicole selezionate. Un invito a concedersi una pausa, sfogliare le pagine e, almeno per un momento, tornare a quelle domeniche in cui il tempo sembrava non finire mai.