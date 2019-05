Nuovo appuntamento con Todo Cambia, il programma condotto da Lunetta Savino su Rai3: ecco le storie della puntata venerdì 3 maggio 2019

Lunetta Savino torna in tv con una nuova puntata di “Todo Cambia”, il nuovo programma di Rai3 in cui si raccontano le storie di chi ha deciso di cambiare la propria vita. Ecco le anticipazioni della prima puntata di venerdì 3 maggio 2019.

Todo Cambia, Rai3: anticipazioni 3 maggio 2019

Venerdì 3 maggio 2019 alle ore 23.15 circa appuntamento su Rai3 con una nuova puntata di “Todo Cambia“, il nuovo programma condotto da Lunetta Savino. Al centro della terza puntata le storie di Antonio e Romina raccontate come sempre dall’attrice italiana.

La prima storia ha per protagonista Antonio, un cuoco napoletano dal grandissimo talento. A soli 28 anni apre un ristorante nella Regione Marche riscontrando da subito un grande successo. Antonio è uno stacanovista, lavora come un matto, ma ad un certo punto della sua vita tutto cambia.

E’ la notte di capodanno del 2006, il locale è stracolmo e a fine serata Antonio decide di festeggiare il nuovo anno con dei fuochi d’artificio. Purtroppo uno di questi fuochi gli scoppia in faccia. “Cercavo la mano di mia moglie, cercavo la mano di qualcuno che mi togliesse il buoi dagli occhi” ricorda Antonio, la cui vita viene improvvisamente sconvolta. L’uomo perde la vista e dopo l’incidente la sua vita viene stravolta.

Chiude il ristorante e decide di smettere anche di lavorare. La vita però è pronto a sorprenderlo ancora. Un giorno aprendo la finestra sente l’odore di patate e porri e si sente rinascere. Con l’aiuto della moglie, Antonio è tornato a vivere e a dare un senso alla sua vita. Oggi ha un nuovo lavoro ed è padre di tre splendidi figli.

Todo Cambia, la storia di Romina

La seconda storia di Todo Cambia è quella di Romina, una ragazza bella con un grande sogno nel cassetto: lavorare nel mondo della moda. A soli 16 anni incontra l’uomo della sua vita, il suo principe azzurro, ma molto presto la sua favola si trasforma in un incubo. Romina, a causa di una tiroidite, comincia a prendere peso cambiando completamente il suo aspetto fisico.

Il ragazzo decide di lasciarla e questa cosa per Romina è un colpo durissimo da accettare. Romina oramai ha perso la fiducia in se stessa e non si piace più. Per fortuna un’amica le suggerisce una cosa, che la riporterà alla vita: partecipare ad un concorso di bellezza per ragazze sovrappeso. Quel concorso le cambia la vita: Romina oggi è una donna felice, con un nuovo lavoro, ma sopratutto ha ricominciato a sentirsi donna e ad amarsi.