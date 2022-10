Anche per Tina Cipollari è arrivato il momento di pubblicare la sua prima autobiografia. La regina incontrastata di Uomini e Donne, il dating show di successo di Canale 5, ha annunciato l’uscita del suo primo libro dal titolo “Piume di struzzo – Storia di una donna“. Un racconto divertente ed emozionante in uscita dal 25 ottobre, ma già preordinabile su tutte le piattaforme online.

Tina Cipollari pubblica il libro “Piume di struzzo”

Alzi la mano chi non ha mai riso ad una battuta di Tina Cipollari? Volto amatissimo della televisione italiana, l’opinionista di Uomini e Donne è pronta a raccontare la sua storia di donna nell’autobiografia “Piume di struzzo” edito per Mondadori e in uscita dal 25 ottobre. Nel libro racconta la sua storia di donna: dal suo debutto a Uomini e Donne più di 20 anni dove ha conquistato tutti con il suo essere vamp fino alla consacrazione come uno dei personaggi più amati e divertenti del piccolo schermo. La realizzazione di un sogno quello di Tina che, da ragazzina nella sua cameretta, sognava le grandi dive di Hollywood: Grace Kelly, Sophia Loren, Christina Onassis.

La Cipollari sui social ha annunciato l’uscita del suo primo libro:

Il 25 ottobre uscirà il mio libro, eccolo qui “Piume di struzzo”, ve lo mostro. Ho impiegato circa vent’anni per scriverlo. Non so dirvi quante emozioni ho riposto in questo libro. Tante, tutte, dalla frenesia al divertimento, ma anche il dolore e la solitudine. C’è la mia vita colorata come un arcobaleno, capricciosa come un mare in tempesta ma sempre con un boa di “Piume di Struzzo” intorno al collo a ricordarmi la donna che ho sempre voluto essere. Uscirà il 25 ottobre ma potete prenotarlo già da oggi!.

Tina Cipollari e il grande successo a Uomini e Donne

Il nome di Tina Cipollari è indubbiamente legato al programma Uomini e Donne. 20 anni fa il suo debutto come corteggiatrice, poi tronista fino al ruolo di opinionista che ricopre con grandissimo successo da tantissimi anni. La vamp ha saputo con la sua ironia e dolcezza conquistare il cuore dei telespettatori diventando per tutti un’amica e confidente. Amatissima e seguitissima anche sui social, Tina ha l’anima piena di sogni.

Il suo primo libro “Piume di struzzo” è la storia di una donna che, nonostante le mille difficoltà, ha sempre seguito la felicità. ”

“Non ho mai saputo cosa mi aspettasse” – ha detto la Cipollari – “ma sono sempre andata avanti guidata dall’istinto, come un bruco che tesse il bozzolo senza sapere che diventerà farfalla. Sentivo dentro di me una tigre che aveva bisogno di correre libera, lo ero stata sin da bambina. E mentre tutti mi dicevano di volare basso, io non avevo mai smesso di credere nella magia della vita“.

Il libro di Tina Cipollari “Piume di struzzo” è in uscita dal 25 ottobre.