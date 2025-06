L’estate 2025 parte col botto: venerdì 13 giugno debutta la nuova edizione di TIM Summer Hits, il grande evento musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, in prima serata su Rai 1. L’appuntamento sarà trasmesso in contemporanea su Rai Radio2, con contenuti extra e interviste dal backstage curate da Carolina Di Domenico, e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. A ospitare il primo appuntamento sarà la storica Piazza del Popolo a Roma, che si conferma teatro d’eccezione per la kermesse musicale. Un palco all’aperto che celebra l’arrivo della bella stagione con un cast ricco di stelle.

Tim Summer Hits 2025, la scaletta con l’ordine di uscita dei Cantanti, 13 giugno

La puntata inaugurale promette emozioni e grandi performance con una lineup d’eccezione. Sul palco si alterneranno:

Achille Lauro

Alex Britti e Clementino

Anna

Annalisa

BigMama

Bresh

Brunori Sas

Fedez e Clara

Gabry Ponte

Ghali

Gigi D’Alessio

A-Clark

Iva Zanicchi e Vinny

Negramaro

Noemi

Olly

Rkomi

Rocco Hunt

Serena Brancale e Alessandra Amoroso

Tananai

The Kolors

Un progetto crossmediale tra musica e innovazione

TIM Summer Hits 2025 è un branded content firmato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai, realizzato da Friends Tv in collaborazione con Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi, e promosso da Rai Pubblicità e TIM, che per il quarto anno consecutivo è title sponsor dell’evento.

Un progetto che unisce TV, radio, digital e presenza fisica sul territorio, per un racconto estivo capace di coinvolgere milioni di persone.

TIM protagonista tra AI, social e attivazioni live

TIM sarà presente non solo in TV, ma anche con contenuti social curati dal TIM AI Data Lab, che mostreranno come big data e intelligenza artificiale possano raccontare la musica in modo innovativo. Previste inoltre: