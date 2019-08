Con l’inizio del campionato di calcio di Serie A 2019-2020 torna anche l’appuntamento con “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco“, il programma sportivo condotto da Pierluigi Pardo e Wanda Nera e trasmesso su Italia 1. Per la prima partita di campionato, il talk show sportivo comincia col botto con una puntata speciale trasmessa per l’occasione in prima serata.

Tiki Taka 2019 torna su Italia 1: ecco quando

Al via da domenica 25 agosto 2019, eccezionalmente in prima serata alle ore 21.30, la nuova edizione di Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco, il talk show sportivo di Italia 1.

Dopo una stagione da record, il programma è pronto a raccontare tutte i match della Serie A tra moviole, highlights, commenti a bordo campo e in studio. Il talk sportivo si conferma tra i programmi di calcio di maggior successo del piccolo schermo. Nel corso degli anni il programma ha saputo imporsi conquistando sempre di più il pubblico e diventando anche argomento di discussione sui social complice la presenza della vulcanica co-conduttrice Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi.

Il programma, curato dalla redazione sportiva coordinata da Alberto Brandi, sarà condotto ancora una volta dall’istrionico Pierluigi Pardo, presenza fissa da 7 anni al timone del talk, e dalla conturbante Wanda Nara.

Tiki Taka, tutte le novità

L’edizione 2019-2020 presenta una serie di novità destinate a far aumentare il successo del programma. Presenze fisse quest’anno due ‘campioni’ del calcio italiano: si tratta di Christian Vieri e Antonio Cassano. Non mancherà poi una ‘bellezza tipicamente italiana’: si tratta dell’influencer Giorgia Venturini chiamata per attirare l’attenzione del pubblico maschile.

Naturalmente non mancheranno nel salotto sportivo di Tiki Taka alcuni protagonisti indiscussi del calcio: da tifosi vip a giornalisti sportivi pronti a discutere delle partite del campionato di Serie A in modo critico ma sdrammatizzante. Infine confermata la presenza di Graziano Cesari con la sua moviola e gli highlights di tutti i match.