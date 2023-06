Tiberio Timperi e l’addio a Unomattina in Famiglia. Il conduttore durante la puntata del weekend ha annunciato ai telespettatori che questa sarà la sua ultima stagione nel contenitore di successo di mamma Rai dopo 26 anni. Una scelta legata al suo passaggio alla conduzione della prossima stagione de I Fatti Vostri su Rai 2.

Tiberio Timperi lascia Unomattina in Famiglia: il passaggio a I Fatti Vostri

L’ultima puntata della stagione di Unomattina in Famiglia si è conclusa con l’inaspettato addio di Tiberio Timperi. Il conduttore, volto storico del programma che conduce da ben 26 anni, ha voluto salutare i telespettatori ufficializzando il suo passaggio alla guida de “I Fatti Vostri” di Michele Guardì da settembre 2023. Il conduttore, accanto a Monica Setta e Ingrid Mucitelli, ha salutato il pubblico dichiarando:

“Siamo al termine di questa stagione fortunata in termini di ascolti. Termina questa edizione che per me è l’ultima dopo 26 anni, una sorta di seconda casa. Io vi ringrazio di averci sempre accolti, ringrazio gli amici di questa squadra che ritroverò nella prossima avventura, sempre in questo studio dei Fatti Vostri con Michele Guardì. Ringrazio chi mi ha dato l’opportunità di essere qui e andare anche a toccare altre corde di questa magnifica chitarra che è la Rai e cercheremo di suonare la musica giusta”.

L’annuncio arriva a distanza di una settimana dalla lite scoppiata in studio con Gianni Ippoliti. Naturalmente la sua decisione non è legata a questo evento, visto che Timperi ha salutato colleghe e telespettatori con serenità pronto ad una nuova avventura nel programma “I Fatti Vostri”.

Novità in Rai: Tiberio Timperi al posto di Salvo Sottile a I Fatti Vostri

Con l’addio di Tiberio Timperi a “Unomattina in Famiglia” prosegue il walzer di conduttori in Rai. Il nuovo consiglio d’amministrazione dell’azienda di Viale Mazzini sta sparigliando le carte e tante sono le novità che verranno annunciate nel corse dei prossimi mesi.

Tra queste c’è sicuramente il passaggio di Timperi da “Unomattina in famiglia” a “I Fatti Vostri” al posto di Salvo Sottile pronto ad una nuova avventura televisiva sempre in Rai. Ma chi sostituirà Timperi a Unomattina? Ad affiancare le già confermate Monica Setta e Ingrid Muccitelli ci sarà Beppe Convertini. Intanto per Salvo Sottile, dopo l’addio a I Fatti Vostri, dovrebbe arrivare su Rai3 dove per lui si profila una prima serata.