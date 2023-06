Il clima a Unomattina in Famiglia è sempre bello carico, soprattutto tra conduttori e ospiti fissi del programma. Con questa premessa c’è chi si chiederà: con chi ha litigato Tiberio Timperi questa volta? Infatti, è proprio il conduttore del programma che questa mattina ha avuto un diverbio con l’umorista, scrittore, autore televisivo, attore, nonché conduttore televisivo Gianni Ippoliti, nel cast del format con la sua ormai celebre Rassegna Stampa della settimana.

Unomattina in Famiglia, scontro Tiberio Timperi – Gianni Ippoliti

Come ogni settimana, da molti anni a questa parte, il sempre ironico Gianni Ippoliti, anche durante la puntata di questa mattina di Unomattina In famiglia, ha aperto la sua rassegna stampa settimanale con le notizie di gossip che più di altre hanno tenuto banco sui giornali e i siti web durante la settimana. Non poteva mancare quindi il caso che riguarda il divorzio tra il conduttore Paolo Bonolis e l’imprenditrice e opinionista tv Sonia Bruganelli.

Ippoliti lascia lo studio

Durante il commento di Gianni Ippoliti sulla vicenda che riguarda la separazione tra Bonolis e Bruganelli, il commentatore del gossip nota che Tiberio Timperi inizia a sbuffare. Ippoliti chiede spiegazioni del gesto, poco carino sia nei suoi confronti ma sopratutto in quelli dei telespettatori a casa, che magari sono interessati al commento di Ippoliti e alla rassegna stampa sul gossip.

Dopo un confronto tra i due che ha visto un Tiberio Timperi non dare spiegazioni al collega Ippoliti ma liquidarlo con un semplice “Ne parliamo dopo”, quest’ultimo lascia lo studio dicendo: “Me ne vado, continuate a sbuffare”.

Incredule di quanto accaduto le due conduttrici di Unomattina In Famiglia: Monica Setta e Ingrid Muccitelli. Le due conduttrici della trasmissione invitano Ippoliti a non andare via e a continuare la sua Rassegna Stampa. Nessuna parola arriva invece da parte di Timperi che senza nemmeno scusarsi del gesto di cattivo gusto, lascia che il collega abbandoni lo studio.

Video dello Scontro tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti a Unomattina in Famiglia