E’ finita tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. La coppia, a distanza di pochi mesi dalla smentita negli studi televisivi di Verissimo, ha annunciato la separazione in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis separati: “non è stato facile”

Lo scorso 12 aprile Dagospia annunciava la fine del matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, una delle coppie più longeve della televisione. Proprio come successe per la bomba della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, la coppia smentì la notizia con tanto di video condiviso sui social e una lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo. A distanza di pochi mesi è arrivata la confessione in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair in cui hanno confermato la fine del matrimonio e la loro imminente separazione.

“Non è una questione di date, di tempo. Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti” – ha dichiarato la Bruganelli che ha sottolineato – “per i nostri figli siamo mamma e papà da sempre, non cambia niente. Manca solo il rapporto fisico“.

Paolo Bonolis: “Sonia Bruganelli si è sforzata, ma…”

Paolo Bonolis non nasconde il grande dispiacere nell’accettare la separazione: “Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro. Non è pensabile che la vita degli altri debba per forza corrispondere sotto ogni aspetto alla tua. Se prende altre traiettorie e ha altri obiettivi, vanno considerati, soprattutto se parliamo di una persona alla quale si vuole bene”.

Dal canto suo l’opinionista del Grande Fratello Vip ha spiegato:

Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente. Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze. Per esempio, Paolo è sempre stato molto romantico e molto passionale, al contrario di me che non lo sono affatto.

Nonostante la separazione, Paolo e Sonia custodiscono ancora ricordi indelebili e bellissimi come il primo bacio: “sotto il portone di casa mia, abitavo con i miei. Prima che citofonassi” – ricorda la Bruganelli e la nascita dei figli “l’istante più bello della loro vita“. Infine i due hanno ironizzato su un altro divorzio celebre, quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti, precisando che Sonia terrà le sue borse e i Rolex, mentre Bonolis ha confessato “Preferisco altre cose nella vita“.