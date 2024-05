Oroscopo Paolo Fox del giorno, venerdì 3 maggio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 3 maggio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

È tempo di recuperare. Sarebbe importante capire cosa è stato fatto nel passato, c’è da risolvere un problema o un contenzioso nato nel biennio 2021-2023, ci saranno le giuste ispirazioni per ottenere ciò che si desidera. Qualcosa di divertente andrebbe gestito e programmato entro domenica, anche perché, questo fine settimana sarà importante con la Luna che toccherà il segno, quale migliore occasione per parlare d’amore e provare a stare meglio.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Rispetto alla brutta giornata di ieri, questo venerdì si presenta con un’atmosfera decisamente meno pesante che comporta un miglioramento generale della situazione. Con Venere nel segno, l’amore può essere vissuto in modo diverso rispetto al passato. Inutile piangere sul latte versato, e anche nei casi più disperati non è detto che la seconda parte dell’anno non porti un riscatto o una riappacificazione. Questo sabato è interessante e rispetto a ieri c’è maggiore ottimismo da sfruttare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Venerdì e sabato la Luna sarà dissonante, situazione astrale che incide sull’animo e in qualche caso aumenta il desiderio di rivalsa. I Gemelli affrontano i problemi quando arrivano, forse è per questo che se ne sono accumulati troppi negli ultimi mesi, adesso lo scontro è inevitabile, una decisione va presa. C’è da lottare per rinnovare un accordo, accettare nuove condizioni, mansioni od orari in vista del periodo successivo a giugno: giusto fare sentire le proprie motivazioni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Giornate buone quelle di venerdì e sabato. Sicuramente saranno le 48 ore migliori della settimana. Anche le polemiche e le prese di posizione del mese di aprile stanno portando vantaggi, vi hanno permesso di chiarire quello che non va e soprattutto di difendere le vostre posizioni. Fate presenti le vostre idee, con ogni probabilità otterrai ciò che desideri. Firme di accordi e contratti restano favorite entro la fine del mese, Venere spinge l’amore con una dose di passionalità e comprensione che sono mancate il mese scorso.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Benvenuto a questo weekend, nel quale domenica sarà la giornata migliore, un vantaggio che meritate proprio. Questa settimana è iniziata tra le polemiche, non tutti vi ascoltano o fanno finta di non farlo, attenzione ai parenti e alle conoscenze poco affidabili. Il fine settimana porta conferme e domenica sarà una giornata utile per chiarire qualcosa che non va in amore. Le relazioni interpersonali saranno ancora il punto debole del periodo, a meno che voi non siate single e cercate solo avventure.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La luna opposta vi agita, ma la tensione di questi giorni è stata più che altro positiva, non vedi l’0ra di mettere in campo un nuovo progetto, un’idea che stimoli la vostra mente. Il denaro è importante per voi, probabilmente vi serve un esperto per le vostre finanze. Non vi lasciate andare a troppe spese, non siete avidi ma solo timorosi del futuro, volete avere sempre le spalle coperte. Cercate consulenti che vi guidino per la vostra attività o per un vostro progetto. Maggio sarà un mese utile per ritrovare stabilità, molto dipende dalle singole qualità, dall’età e dal lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Molte tensioni ci sono state ad aprile, maggio aiuta a gestire meglio ciò che è nato in maniera sbagliata nel corso delle ultime 4 settimane. In casi eccezionali, potreste aver bisogno di un avvocato, o comunque di un esperto per risolvere problematiche importanti. La migliore performance personale sarà fatta venerdì e sabato, mentre domenica bisognerà scacciare un po’ di malinconia. Pensate di avere tutti contro, ma non è proprio così!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Luna favorevole per venerdì e sabato, fregatevene del giudizio degli altri, siete sottoposti a un esame o a una prova e avete deciso di parlare ed esporre i vostri problemi, le vostre necessità. Forse anche per questo vi sentite più liberi. Una delle caratteristiche degli Scorpione è quello di tenersi tutto dentro, ma si deve capire che ci sono cose che vanno buttate fuori per liberarvi da un peso. Quando ci si sfoga e si dice la verità ci si sente meglio. Questioni di lavoro sono ancora sottoposte a dubbi, ma da giugno, senza Giove contro la situazione si sbloccherà per un accordo o un contratto. Più si avvicina la fine di maggio e più le idee saranno chiare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La Luna è contraria ma non riuscirà a rovinarvi completamente la giornata. Chiederà solo di avere più attenzione nei rapporti con gli altri, in particolare con Gemelli, Vergine e Pesci. Se volete fare un passo avanti per ritrovare un po’ di serenità, dovrete trovare un accordo entro la fine di maggio, superare una sorta di disagio vissuto di recente per una mancata chiamata o per un programma che non si è sviluppato come previsto. Fortunatamente, c’è una buona dose di ottimismo e la voglia di reagire.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questa settimana si è chiuderà bene anche se è partita male. Vi assumete troppe responsabilità, anche quelle che non vi competono. Questo atteggiamento fa parte della vostra indole, chissà come sarà stata impegnativa la vita già da adolescenti. Avete una grande capacità di azione e di esperienza maturata da anni non mancherà la possibilità di ottenere un successo. Venerdì e sabato sono utili per l’amore, potrebbe esserci un ritorno di fiamma o un perdono in alcuni casi e a certe condizioni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Dovete tentare di tenere i nervi saldi, maggio sarà un mese di rivolgimenti, non sarà più possibile nascondere una verità. Servirà maggiore chiarezza in tutto, le relazioni che sono state portante avanti con noia o per abitudine, dovranno essere revisionate nei limiti del possibile, altrimenti chiuderle! Potrete liberarvi di un peso, ma dovrete farlo con saggezza e razionalità, facendo un’attenta analisi della vostra vita per capire quello che è importante tenere e quello che invece è meglio allontanare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Seguite il vostro istinto, torna in una buona situazione di lavoro e con il desiderio di vivere un grande amore. Se state in coppia non rovinatela con sensi di colpa e gelosie senza senso. Maggio aiuta a mettere punti fermi nella vostra vita. La personalità resta dolcemente complicata, l’equilibrio difficile da raggiungere in quanto siete troppo sensibili e vi emozionate facilmente.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.