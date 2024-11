Grande attesa per This is me e le anticipazioni della seconda parte della seconda puntata del programma, o meglio dello speciale Amici – Verissimo condotto da Silvia Toffanin ed in onda in prima serata su Canale 5. Cosa accadrà in studio? Quali saranno gli ospiti e quali i protagonisti dello show? Ecco tutti gli spoiler che possiamo fornirvi.

This is me anticipazioni: le news precedenti

Siccome il programma non è ancora andato in onda, è meglio fare un piccolo riassunto degli spoiler precedenti. Lo speciale di Amici fortemente voluto da Pier Silvio Berlusconi di cui vi avevamo accennato durante la presentazione dei palinsesti alla stampa, lo scorso luglio, è in fase di realizzazione. Maria De Filippi e Silvia Toffanin sono a lavoro da mesi. Il programma si chiamerà This is me e andrà in onda in prima serata su Canale 5. Nella prima puntata vi saranno: Petit, Isobel, Marisol, Mida, Giuseppe Gioffrè, Emma Marrone, Elena D’Amario, Diana Del Bufalo, Stash, Irama e Serena Carella. Come ballerini professionisti, sempre provenienti dal talent, invece: Alessio Gaudino, Alessio Cavaliere, Talisa, Michele Lanzeroti e Spillo. Come ospiti per i duetti: Raf, Ermal Meta, Francesco Cicchella, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, oltre ad Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Baby Gang, Fabri Fibra, SLF, Fred De Palma e Villabanks.

Per quanto sappiamo fino ad ora nella prima parte della seconda puntata di This is Me, invece, vedremo: Annalisa, Ambeta Toromani, Alessandra Amoroso, Andreas Muller. Tra gli ospiti: Veronica Peparini, Tedua e Fiorella Mannoia. Chi altro interverrà? Cosa accadrà?

Le anticipazioni sulla nuova registrazione di This is me: gli ospiti

Dalla registrazione di oggi, 4 novembre 2024, è emerso che in qualità di protagonisti e ospiti vi saranno inoltre:

