Cosa ci dicono su This is me le anticipazioni della prima puntata in onda il prossimo 23 novembre? Quali ospiti hanno preso parte allo Speciale Amici – Verissimo condotto da Silvia Toffanin ed in onda su Canale 5? Ecco tutti gli spoiler in esclusiva, dopo la prima registrazione avvenuta oggi, 21 ottobre 2024, negli studi Elios di Roma presso il teatro 8.

This is me anticipazioni: cosa accadrà in studio?

Cosa accadrà nella prima puntata di This is me, lo Speciale di Amici – Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, che mira a rendere omaggio ai talenti del programma di Canale 5 che hanno avuto successo? Quali saranno gli ospiti e i protagonisti? Ecco tutti gli spoiler sulla prima parte della prima puntata del nuovo programma dell’ammiraglia Mediaset

Ricordando che questo articolo è protetto da copyright. Si prega alle testate e ai siti web che intendono riprenderlo di citare la fonte e includere un link attivo diretto all’articolo originale, ringraziamo per la collaborazione nel rispettare i diritti d’autore e contribuire alla corretta diffusione delle informazioni.

Tra i protagonisti vi saranno:

Petit,

Isobel,

Marisol,

Mida,

Giuseppe Gioffrè,

Emma Marrone.

Come ospiti musicali per duetti imperdibili, invece, interverranno in studio:

Baby Gang

Fabri Fibra

SLF

Fred De Palma

Ava

Villabanks

Cosa vedremo? Ecco le anticipazioni

Maria De Filippi e Silvia Toffanin saranno presenti, insieme, solo nella prima parte della prima puntata di This is me. La conduttrice di Amici 24 lascerà poi il testimone alla collega conduttrice di Verissimo. Spetterà a lei intervistare e giocare con i protagonisti del talent di Canale 5. Ebbene sì il programma vedrà un susseguirsi di: interviste, esibizioni – un po’ come succede a Verissimo – e sfide e giochi divertenti.

Per quanto riguarda le esibizioni: Emma Marrone sarà protagonista di un meraviglioso medley delle sue canzoni e di duetti imperdibili con: Fabri Fibra e Baby Gang. Quali brani? Quelli dell’ultimo album: da Apnea a Vita lenta, passando per In Italia e Hangover.

Mida, invece, canterà con VillaBanks e AVA il brano dal titolo Bacio di Giuda dopo essersi esibiti sulle note di Rossofuoco. Giuseppe ballerà lasciando, come sempre, tutti senza fiato. Petit sarà pronto ad esibirsi con un medley, cantando Mammamì con SLF e Fred De Palma, ma anche: Ligerie e Tornerai, mentre Isobel sarà più scatenata che mai nella danza. Spetterà a lei danzare insieme a tutti i professionisti del talent. Marisol ballerà con i professionisti e si esibirà nuovamente attorno al palo. Come sappiamo questa è una delle sue specialità.

Spazio anche ai giochi e al divertimento o agli scherzi. Vi sarà una sfida molto divertente in cui chi sbaglierà dovrà lanciare un bicchiere d’acqua all’altro. Le prime due a sfidarsi saranno Isobel e Marisol poi toccherà a Petit e Mida. Doccia fredda per tutti? Doccia no, ma bicchiere d’acqua in faccia sì. Quali saranno però le domande a cui rispondere? Ebbene spetterà a Silvia Toffanin raccontare un aneddoto divertente su uno dei due contendenti e all’altro toccherà dire se questo aneddoto è vero o falso. Chi ha vinto? L’unico a non ricevere l’acqua in faccia è stato Petit.

Ad andare in onda saranno anche molti rvm con il percorso di ogni artista. Sarà così possibile fare un tuffo nel passato e rivivere i momenti più emozionanti delle carriere dei vari protagonisti.

Uno spoiler sui social: chi saranno i ballerini professionisti del programma?

In studio erano presenti due ballerini del programma. Lo spoiler arriva dai social. Ecco di chi si trattava:

Quale sarà il loro ruolo? Quello di ballerini professionisti del programma. Spetterà a loro duettare anche con ex compagni di classe ed altri talenti usciti da Amici di Maria De Filippi.

Oltre a Alessio Gaudino e Alessio Cavaliere, tra i professionisti non ritroveremo i professionisti di Amici 24, bensì altri ballerini come: Talisa e Michele Lanzeroti. La prima ha preso parte ad Amici 19, Michele, invece, ha partecipato al talent nel 2015. Oltre a loro presente anche Spillo.

Questi spoiler riguardano la registrazione della prima parte della prima puntata dello Speciale Amici – Verissimo. La seconda parte verrà registrata martedì 22 ottobre 2024!