Curiosi di sapere qualcosa in più sullo Speciale di Amici e Verissimo condotto da Silvia Toffanin ed in onda a fine novembre su Canale 5 per celebrare i talenti del programma di Maria De Filippi? Dopo avervi annunciato la data di messa in onda dello show, vi possiamo svelare quello che sarà il nome del programma. Ecco le ultime news in merito.

Speciale Amici – Verissimo: l’idea di Pier Silvio Berlusconi diventa realtà

Sono mesi e mesi che Maria De Filippi e Silvia Toffanin lavorano allo speciale Amici – Verissimo per rendere omaggio ai talenti usciti da Amici di Maria De Filippi. L’idea avuta da Pier Silvio Berlusconi mentre parlava con Maria De Filippi sta prendendo sempre più forma e a fine mese la vedremo finalmente andare in onda.

Era luglio, infatti, quando il patron di casa Mediaset annunciò lo Speciale Amici – Verissimo alla stampa durante la presentazione dei palinsesti. Terminate le vacanze, le due conduttrici di punta dell’ammiraglia si sono subito messe a lavorare insieme al progetto sena però trascurare gli altri mille impegni. Maria De Filippi si è dedicata infatti a Tu si que vales, Uomini e Donne, Amici 24, C’è Posta per te e Temptation Island edizione settembre. Silvia Toffanin, invece, alle puntate di Verissimo in onda il sabato e la domenica pomeriggio.

Come celebrare al meglio i talenti usciti da Amici dopo ben 23 edizioni? Come rendere omaggio a chi ha usato il programma come trampolino di lancio e alla fine si è costruito una carriera trasformando i sogni in realtà? Le due conduttrici hanno realizzato un programma ad hoc che andrà a prendere il posto di Tu si que vales e a intrattenere il pubblico di Canale 5 nella seconda metà di novembre e nella prima parte del mese di dicembre, prima delle festività natalizie. Per ora non sappiamo bene come sarà il programma, ma presto vi saranno sicuramente ulteriori notizie.

Il titolo del nuovo show dedicato ai talenti di Amici di Maria De Filippi: This is me

Come si chiamerà lo show? Gli è stato dato un titolo apposito? Ovvio che sì. Possiamo svelarvi che il programma si chiamerà: This is me.

La prima delle tre puntate andrà in onda sabato 23 novembre, in prima serata, su Canale 5.

