Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin, torna con il doppio appuntamento del weekend su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 5 e domenica 6 aprile 2025.

Verissimo, gli ospiti di sabato 5 aprile 2025

Sabato 5 aprile 2025 dalle ore 16.30 torna “Verissimo”, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti della puntata di sabato: Alice Campello che dopo una lunga crisi ha ritrovato la serenità accanto al marito Alvaro Morata. Spazio poi al ritratto intimo e personale di Micaela Ramazzotti che si racconta a cuore aperto a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo film 30 notti con il mio ex”.

E ancora: ospite a Verissimo per la prima volta Carlos Diaz Gandia, il coreografo di Gaia diventato virale su tutti i social per il video del singolo “Chiamo io chiami tu”. Tra gli ospiti della puntata anche: Yari Carrisi Power e direttamente dal serale di Amici di Maria De Filippi Raffaella, la ballerina eliminata nella scorsa puntata. Infine ospiti in studio le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, concorrenti del nuovo reality game di Canale 5 “The Couple – Una vittoria per due”.

Verissimo, gli ospiti di domenica 6 aprile 2025

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 6 aprile 2025 dalle ore 16.00 sempre su Canale 5. Tra gli ospiti della puntata di domenica Federica Brignone, fresca vincitrice della sua seconda Coppa del Mondo Generale di sci alpino, oltre alle due coppe di specialità. L’intervista alla campionessa è stata realizzata il giorno prima della brutta caduta della campionessa azzurra, avvenuta durante la seconda manche dello slalom gigante ai campionati italiani assoluti in corso in Val di Fassa.

In studio torna Ilary Blasi per lanciare la prima edizione di “The Couple – Una vittoria per due”, il nuovo reality show in partenza dal 7 aprile su Canale 5. E ancora: Vanessa Incontrada ospite per lanciare la nuova serie tv “Tutto quello che ho”. Spazio poi alla squadra del serale di Amici di Maria De Filippi: Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Infine il racconto di Helena Prestes, la seconda classificata del Grande Fratello.

L’appuntamento con Verissimo 2025 è come sempre il sabato e domenica pomeriggio su Canale 5.