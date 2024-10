Lo speciale di Amici – Verissimo quando andrà in tv? Ebbene come molti ricorderanno durante la serata con la stampa per la presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi lanciò la news che Silvia Toffanin avrebbe condotto in prima serata su Canale 5 degli speciali dedicati ad Amici di Maria De Filippi per celebrare gli artisti usciti dal talent. Ora, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, possiamo anticiparvi quando è prevista la registrazione e la messa in onda del primo di questi speciali.

Speciale Amici – Verissimo: Silvia Toffanin e Maria De Filippi al lavoro insieme

Era una calda serata del luglio scorso quando Pier Silvio Berlusconi, incontrando la stampa per annunciare i nuovi palinsesti Mediaset, parlò dell’idea di fare questo programma tv. Gli sarebbe sembrato bello, infatti, poter celebrare i talenti usciti da Amici di Maria De Filippi con delle puntate speciali che avrebbero celebrato non solo il programma e Maria, ma anche i vari protagonisti che, dopo il talent, hanno avuto successo e si sono fatti un nome nel panorama musicale italiano.

Proprio parlando con Maria De Filippi di questa idea si era deciso di affidare la conduzione degli speciali a Silvia Toffanin e così Maria e Silvia si erano messe all’opera per creare il nuovo programma, decidere i protagonisti degli speciali e realizzare un prodotto ad hoc per il pubblico di Canale 5.

Pier Silvio Berlusconi, però, non aveva dato ulteriori dettagli. Tutto era ancora in lavorazione. L’unica cosa che era certa era che a lavorarci erano due grandi professioniste Mediaset e che il programma si sarebbe fatto a Roma e non a Milano.

Speciale Amici – Verissimo: quando andrà in onda?

Ora possiamo anticiparvi in anteprima che l’idea di Pier Silvio Berlusconi sta prendendo sempre più forma. La prima puntata andrà in onda il prossimo 23 novembre, in prima serata, su Canale 5. Sono previsti ben 3 speciali, ma non sono ancora noti i nomi dei protagonisti.

Pertanto il 16 novembre 2024 assisteremo, in diretta, alla Finale di Tu si que vales 2024, con l’attesissima proclamazione del vincitore, e il sabato successivo ci concentreremo sugli artisti più famosi usciti da Amici di Maria De Filippi.

Ultima news? La registrazione della prima puntata è prevista per il 21 ottobre! Ovviamente vi terremo aggiornati con tutti gli spoiler!