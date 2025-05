Tutto pronto per il Giro d’Italia 2025. Saranno 21 le tappe della corsa rosa che quest’anno partirà dall’Albania per arrivare a Roma, con un omaggio finale a Papa Francesco. Scopriamo insieme dove vederlo in tv e quali città saranno coinvolte.

Giro d’italia 2025: le 21 tappe e quando in tv

La 108esima edizione del Giro d’Italia 2025 vedrà i corridori di diverse nazionalità attraversare l’Italia e non solo. In programma ci sono due cronometro, 6 tappe per velocisti, 8 di media montagna e 5 di alta montagna. Si partirà dall’Albania (con tre tappe), per poi arrivare in Slovenia, con la corsa rosa che attraverserà 15 Regioni. Il via è previsto per il 9 maggio 2025 mentre la tappa conclusiva si terrà il 1 giugno. Sarà possibile vedere il Giro D’Italia 2025 in chiaro sui canali Rai, su Rai 2, Rai Sport, Rai Play e Radio1. Mentre in abbonamento su Eurosport HD.

Queste le 21 tappe con le date:

1ª tappa – Venerdì 9 maggio: Durazzo-Tirana (160 km)

– Venerdì 9 maggio: Durazzo-Tirana (160 km) 2ª tappa – Sabato 10 maggio: Tirana-Tirana, cronometro individuale (13,7 km)

– Sabato 10 maggio: Tirana-Tirana, cronometro individuale (13,7 km) 3ª tappa – Domenica 11 maggio: Valona-Valona (160 km)

– Domenica 11 maggio: Valona-Valona (160 km) 4ª tappa – Martedì 13 maggio: Alberobello-Lecce (187 km)

– Martedì 13 maggio: Alberobello-Lecce (187 km) 5ª tappa – Mercoledì 14 maggio: Ceglie Messapica-Matera (145 km)

– Mercoledì 14 maggio: Ceglie Messapica-Matera (145 km) 6ª tappa – Giovedì 15 maggio: Potenza-Napoli (226 km)

– Giovedì 15 maggio: Potenza-Napoli (226 km) 7ª tappa – Venerdì 16 maggio: Castel di Sangro-Tagliacozzo (168 km)

– Venerdì 16 maggio: Castel di Sangro-Tagliacozzo (168 km) 8ª tappa – Sabato 17 maggio: Giulianova-Castelraimondo (197 km)

– Sabato 17 maggio: Giulianova-Castelraimondo (197 km) 9ª tappa – Domenica 18 maggio: Gubbio-Siena (181 km)

– Domenica 18 maggio: Gubbio-Siena (181 km) 10ª tappa – Martedì 20 maggio: Lucca-Pisa, cronometro individuale (28,6 km)

– Martedì 20 maggio: Lucca-Pisa, cronometro individuale (28,6 km) 11ª tappa – Mercoledì 21 maggio: Viareggio-Castelnovo ne’ Monti (185 km)

– Mercoledì 21 maggio: Viareggio-Castelnovo ne’ Monti (185 km) 12ª tappa – Giovedì 22 maggio: Modena-Viadana (172 km)

– Giovedì 22 maggio: Modena-Viadana (172 km) 13ª tappa – Venerdì 23 maggio: Rovigo-Vicenza (180 km)

– Venerdì 23 maggio: Rovigo-Vicenza (180 km) 14ª tappa – Sabato 24 maggio: Treviso-Nova Gorica/Gorizia (186 km)

– Sabato 24 maggio: Treviso-Nova Gorica/Gorizia (186 km) 15ª tappa – Domenica 25 maggio: Fiume Veneto-Asiago (214 km)

– Domenica 25 maggio: Fiume Veneto-Asiago (214 km) 16ª tappa – Martedì 27 maggio: Piazzola sul Brenta-San Valentino di Brentonico (199 km)

– Martedì 27 maggio: Piazzola sul Brenta-San Valentino di Brentonico (199 km) 17ª tappa – Mercoledì 28 maggio: San Michele all’Adige-Bormio (154 km)

– Mercoledì 28 maggio: San Michele all’Adige-Bormio (154 km) 18ª tappa – Giovedì 29 maggio: Morbegno-Cesano Maderno (144 km)

– Giovedì 29 maggio: Morbegno-Cesano Maderno (144 km) 19ª tappa – Venerdì 30 maggio: Biella-Champoluc (166 km)

– Venerdì 30 maggio: Biella-Champoluc (166 km) 20ª tappa – Sabato 31 maggio: Verrès-Sestriere (203 km)

– Sabato 31 maggio: Verrès-Sestriere (203 km) 21ª tappa – Domenica 1° giugno: Città del Vaticano-Roma (141 km)

🩷 143 km, one last battle, one eternal city: Rome! 🩷 143 km, un’ultima battaglia, una città eterna: Roma!#GirodItalia pic.twitter.com/HjVKEkX1sH — Giro d'Italia (@giroditalia) April 29, 2025

L’ultima tappa e l’omaggio a Papa Francesco

L’ultima tappa del Giro d’Italia è in programma per domenica 1 giugno e quest’anno sarà ancora di più carica di significato. La corsa, che arriverà a Roma, transiterà infatti dalla Città del Vaticano e terminerà davanti al Circo Massimo. Nell’anno del Giubileo, si tratta di un passaggio fondamentale che era stato fortemente voluto da Papa Francesco. Le immagini di Città del Vaticano infatti arriveranno in tutto il mondo.