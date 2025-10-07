Seconda registrazione per This is me 2025. Ecco gli ospiti di Silvia Toffanin, tutte le anticipazioni e gli spoiler su cosa vedremo andare in onda in prima serata su Canale 5. Non sappiamo ancora come saranno messe in onda le puntate. Quello che vi riportiamo è quanto accaduto nella registrazione odierna e non è detto che la puntata segua quest’ordine. Potrebbe anche essere che durante il montaggio mettano insieme ospiti della prima registrazione di This is me e ospiti della seconda e taglino ad arte.

This is me 2025 ospiti e news: il primo trio con 2 sportivi

Chi sono gli ospiti della nuova registrazione di This is me 2025? Ad entrare nello studio di Silvia Toffanin per ripercorrere i momenti salienti della loro carriera sono stati:

Eleonora Abbagnato

Alberto Tomba

Deborah Compagnoni

E’ entrato, in questo slot, anche Enrico Brignano per un siparietto molto divertente con loro.

Sia la Abbagnato che Tomba e la Compagnoni hanno potuto vedere video sul loro percorso come atleti e artisti. Insieme ad Eleonora vi era anche la figlia e alla fine hanno ballato insieme ai professionisti dello show di cui fanno parte numerosi ex talenti di Amici di Maria De Filippi.

L’omaggio a Lucio Dalla

Vedremo, in questa seconda stagione di This is me, un sentito omaggio a Lucio Dalla. Per questo sono stati chiamati Pierdavide Carone e Ron.

Laura Pausini e Zlatan Ibrahimović

Successivamente sono entrati in studio: Laura Pausini e Zlatan Ibrahimović. La cantante romagnola ha portato in studio un medley dei suoi successi tra cui: Io canto, Tra te e il mare e la Solitudine. La Pausini ha anche cantato La mia storia tra le dita, la canzone è stata oggetto, negli ultimi mesi, di numerose discussioni e polemiche con Grignani. I fan si sono schierati e anche sui social si è accesa una bella diatriba.

Silvia Toffanin, che già durante la scorsa stagione di Verissimo era riuscita a realizzare una bellissima intervista a Laura Pausini, è riuscita a scovare amiche di infanzia della cantante per farle una meravigliosa sorpresa. Sono così approdate in studio Le sincronette. Tutte insieme hanno cantato The Final countdown.

Cosa ha fatto invece l’ex calciatore? Ibrahimovic ha potuto ammirare alcuni video sulla sua carriera. Un video si è focalizzato sul suo addio al Milan. Zlatan ha portato la maglia autografata sia a Silvia Toffanin che alla stessa Laura Pausini.

Entrambi alla fine si sono prestati anche a fare un gioco. Dovevano far finta di essere al luna park e buttare giù delle lattine lanciando delle palline con le mani. Ovviamente ha vinto Zlatan.