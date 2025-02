The Voice Senior sta per tornare con la quinta stagione. Il programma, che vuole rilanciare over 60 con il talento nel canto, è pronto a emozionarci e divertirci. Scopriamo insieme chi sono i quattro coach, la conduttrice e quando andrà in onda.

The Voice Senior 2025: quinta stagione al via

Squadra che vince non si cambia. Dopo il successo di ‘The voice‘ e ‘The voice kids‘, arriva la quinta stagione di The voice Senior. Il talent vede impegnati cantanti over 60 che portano sul palco la loro voce e le loro storie uniche. La prima puntata è prevista per venerdì 21 febbraio 2025 in prima serata su Rai1.

A condurre il programma, confermatissima, c’è Antonella Clerici reduce da Sanremo dove ha presentato la prima serata con Gerry Scotti e Carlo Conti. Accanto a lei vedremo in qualità di quattro coach: Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Il meccanismo di The Voice Senior non cambia, i quattro coach dovranno competere tra loro per aggiudicarsi le voci migliori e, una volta formate le squadre, selezionare i talenti da portare all’ultima puntata live.

Ogni coach avrà a disposizione il tasto “Blocco” che impedisce al collega di scegliere il concorrente e il tasto “Seconda chance”, per dare una seconda possibilità a un concorrente che con la prima esibizione non ha convinto. Non mancheranno le emozioni con le storie di chi partecipa e prova a mettersi in gioco.

Numero puntate prima della finale

In totale saranno 8 le puntate del talent. Nelle prime sei, ci saranno le “Blind Auditions”, le audizioni al buio. Ogni coach dovrà scegliere 6 concorrenti per ogni team per un totale di 24. In semifinale i cantanti over 60 si sfideranno nella fase del “Knock out”, dove a passare saranno solo 3 concorrenti per ogni squadra. In finale poi, sarà il pubblico a decretare il vincitore attraverso il televoto. Lo scorso anno a vincere The Voice Senior è stata Diana Puddu.