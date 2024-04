Chi è il vincitore della quarta edizione di The Voice Senior 2024? Il talent show, condotto da Antonella Clerici, è andato in onda per la puntata finale venerdì 5 aprile in prima serata su Rai1. A contendersi la vittoria sono stati 12 concorrenti appartenenti ai quattro giudici: Loredana Bertè, Arisa, Clementino e Gigi D’Alessio. Scopriamo insieme chi ha vinto e di quale team faceva parte.

Chi ha vinto The Voice Senior 2024: la vincitrice è Diana Puddu del team di Gigi D’Alessio

Questa sera è andata in onda la puntata finale di The Voice Senior. Il vincitore è stato scelto dal pubblico che, attraverso il televoto, ha votato la miglior performance e cantante over 60. In gara c’erano 12 concorrenti, tre per ogni team, che si sono esibiti con i loro cavalli di battaglia. Ospiti d’eccezione della finale sono stati i Pooh che hanno cantato insieme ai concorrenti.

In finale sono arrivati per il team di Loredana Bertè: Vittorio Centrone (in arte Lemuri il Visionario), Claudia Bruni e Sandro “Red” Bertoldini. Per il team di Gigi D’Alessio: Diana Puddu, Luca Minnelli e Benito Madonia mentre per il team di Clementino: Sonia Davis, Giuseppe Maragno e Gianluca “John” Calzolari. Infine, i componenti del team di Arisa: Bartolomeo Iossa, Donatella Pandimiglio e Mario Rosini. Dei dodici partecipanti, solo quattro hanno passato il turno e hanno lottato per la vittoria finale. Tra questi non vi era nessuno del team di Loredana Bertè, a passare sono stati i due cantanti del team di Gigi D’Alessio, Luca Minnelli e Diana Puddu; Sonia Zanzi, in arte Sonia Davis del team di Clementino e Mario Rosini del team di Arisa.

Il vincitore della quarta edizione di #TheVoiceSenior è… DIANA PUDDU 🏆 C ON G R A T U L A Z I O N I ! @RaiUno @RaiPlay pic.twitter.com/kRhWsfiyAS — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) April 5, 2024

Chi è la vincitrice di The Voice Senior: le percentuali

La vincitrice di questa edizione di The Voice Senior 2024 è stata Diana Puddu proclamata da Antonella Clerici a mezzanotte e diciotto minuti. La concorrente, che fa parte del team di Gigi D’Alessio è stata la preferita del pubblico con il 46,05% delle preferenze. Secondo Mario Rosini con il 28.4%.

Nata a Quartu Sant’Elena, Diana ha raccontato nel corso delle puntate di aver messo da parte la sua passione per la musica per dedicarsi alla famiglia. Una delle esibizioni che ha commosso di più è stata ‘Ti sento’ dei Matia Bazar. Ora, con la vittoria di The Voice Senior è arrivato per lei il coronamento di un sogno.