Prosegue inarrestabile la corsa verso il gran finale di The Voice of Italy 2019. Dopo la fase delle Blind Audition e delle Battle, è arrivato il momento per i concorrenti “superstiti” di sfidarsi nella fase dei Knock Out. Chi riuscirà a strappare un biglietto di accesso per la finale? Ecco tutte le anticipazioni di giovedì 30 maggio!

The Voice 2019 semifinale con i Knock Out

Giovedì 30 maggio alle 21.20 su Rai2 andrà in onda la semifinale di The Voice of Italy 2019 con la fase dei Knock Out. Dopo la fase delle Battle è arrivato il momento decisivo: i dodici concorrenti, suddivisi nei quattro team, dovranno sfidarsi. Alla fine solo uno di loro potrà accedere alla finale che sarà trasmessa in diretta giovedì 4 giugno su Rai2.

La fase delle Battle ha regalato tante emozioni e colpi di scena. Non sono mancate le polemiche che hanno visto scontrare Morgan e Gigi D’Alessio. Alla fine i quattro coach hanno fatto le loro scelte e hanno deciso i concorrenti da portare alla fase dei Knock Out. Ora per i dodici talenti è arrivato il momento di giocarsi il tutto e per tutto. Durante le prove i talenti sono stati affiancati da alcuni special coach di eccezione: Arisa per il Team Elettra, Edoardo Bennato per il Team Morgan, Elodie per il Team Guè ed Enrico Ruggeri per il Team Gigi.

Nella fase dei Knock Out i concorrenti di ogni team sono chiamati a sfidarsi portando sul palco brani differenti. Nel primo round i coach Gigi D’Alessio, Morgan, Guè Pequeno ed Elettra Lamborghini dovranno scegliere 2 talenti da portare avanti, mentre nel secondo round dovranno salvarne solo 1. I quattro concorrenti rimasti in gara si giocheranno la finale.

The Voice of Italy 2019 giudici e team

Queste le Voci protagoniste dei “Knock-out” nei rispettivi team:

Team Gué – Brenda Carolina Lawrence – 21 anni, nata a Cremona vive a Pieve d’Olmi (CR), studentessa; Ilenia Filippo – 24 anni, vive a San Lucido (CS), studentessa; Francesco Sorrentino in arte Francesco Da Vinci – 25 anni di Napoli, musicista.

Team Gigi – Domenico Iervolino – 21 anni, nato ad Aversa vive a Ottaviano (NA), studente; Carmen Pierri – 16 anni, nata a Salerno vive a Montoro (AV), studentessa; Elisa Gaiotto in arte Eliza G – 34 anni nata a Sacile (PN) vive a Caneva (PN), cantautrice.

Team Elettra – Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba – 22 anni, nata a Desenzano del Garda (BS), vive a Milano, fundraiser; Andrea Berté – 17 anni, nato a Bergamo vive a Ponteranica (BG), studente; Greta Giordano – 18 anni, nata a Caserta vive a Pignataro Maggiore (CE), studentessa.